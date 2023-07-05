Экс-военный из Хмельнитчины добровольно перешел на сторону РФ и воевал в Херсонской области против ВСУ

Служба безопасности заочно объявила подозрение уроженцу Хмельнитчины Николаю Польному, предавшего присягу и добровольно перешедшего на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в 2014 году военнослужащий отказался выполнить приказ украинского командования о передислокации и остался во временно оккупированном Крыму. Тогда же он получил гражданство РФ и по своему желанию продолжил службу в Росгвардии.

По оперативной информации, после полномасштабного вторжения, Польный был в "командировке" на территории Херсонской области, где участвовал в боевых действиях.

"В настоящее время он возглавляет "квартирно-эксплуатационную службу тыла войсковой части 6914 Федеральной службы войск нацгвардии РФ". За "доблестную" службу неоднократно поощрялся и получал награды от самопровозглашенного премьер-министра российских оккупационных властей Крыма Аксенова".



Мужчине заочно объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ). В настоящее время он скрывается от правосудия на временно не подконтрольной украинским властям территории.

Напомним, в Черкасской области судья называла оккупантов "нашими", а "Крым — российским", ей вручили подозрение.

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