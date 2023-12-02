Устроить в Украине "одну большую Бучу": военный эксперт о планах РФ на ближайшие годы

Российские захватчики планируют устроить в Украине "одну великую Бучу" после того, как Дональд Трамп вернется в кресло президента США и перекроет поставки боеприпасов для ВСУ.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он отметил, что в Кремле уже давно для себя определили, что проигрыш в войне – это для них конец режима.

"Поэтому они сейчас делают ставку именно "господин или пропал" и они собираются именно победить. И они даже не скрывают, какой будет эта победа. Это будет не Крым, это будет одна большая Буча. Они абсолютно прямо заявляют, что их цель является" окончательное решение украинского вопроса", — заявил Дикий.

Он отметил, что Кремль запланировал победу в войне на 2025 год, поскольку понимают, что в 2024 году прорвать украинскую оборону не получится, поэтому пока не планируют новый поход на Киев или Харьков.

"У них задача на 24-й год: удержать оккупированные территории и максимально нас уничтожать при попытках их освободить. А дальше они считают, что произойдет "второе пришествие", как они его нежно называют, Трампушки. Вот придет Трамп в Белый дом, перекроет нам поставки БК и вот тогда в 25 они развернутся", — заявил Дикий.

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой армии "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что россияне изменили тактику наступления на Таврическом направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры расстреляли украинских военнопленных на Авдеевском направлении.

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