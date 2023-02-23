Эксчиновник Кремля признал, что Украина имеет право и "должна бить по целям на территории России"

Бывший российский дипломат и советник российской миссии при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев заявил, что Вооруженные Силы Украины должны избивать по целям на территории России.

Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

Бондарев сказал, что он на самом деле "не понимает беспокойство Запада, который не хочет, чтобы Украина нанесла удар по материковой части России".

"Вы не можете выиграть войну, если не ударите своего врага. Конечно, Украина не должна поражать гражданские цели, как это делает Россия в Украине", – добавил он.

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Бывший дипломат подчеркнул, что Украина должна нацеливаться не на электростанции или гражданскую инфраструктуру в России, а на "военные объекты, военные базы, такие как авиабазы, ракетные базы, ракетные установки, склады".

Отметим, Украина официально не заявляет о причастности к взрывам и пожарам на военных объектах РФ, значительно участившихся в последнее время. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Forbes прокомментировал, что многие из этих взрывов и пожаров "не случайность".

"Сигнализационная аппаратура на железных дорогах она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", — сказал руководитель разведки.

На вопрос, дело ли это рук украинцев в России, Буданов лаконично ответил: "Не только они".

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