Экс-директор ЦРУ считает, что РФ будет сложно вести войну: "Не понимают, за что воюют":

Американский генерал Вооруженных Сил и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что агрессору России будет зимой гораздо сложнее вести боевые действия, чем Украине. Больше того - украинская армия будет продолжать освобождать свои территории.

Такое мнение Петреус высказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены, как железнодорожные пути, как на Крымском мосту", — говорит генерал. Он считает, что скорость наступления будет зависеть, в частности, от планирования и выполнения этой кампании.

По его словам, российским солдатам не хватает не только вооружения, но даже теплой одежды. Кроме того, у оккупантов низкий моральный дух, потому что "они не понимают, за что воюют". "В основном на фронте представители национальных меньшинств, брошенные на линию столкновения", — подчеркнул Петреус.

Окончание войны

Глава ГУР Кирилл Буданов говорит, что начало 2023-го должно стать решающим. В конце весны следующего года война должна закончиться, убежден главный разведчик. Завершением следует считать выход ВСУ на границы 1991 года.

У американского политолога Фрэнсиса Фукуямы более оптимистичный прогноз. По его мнению, у Украины все есть шансы победить до конца зимы, а мобилизация в РФ не повлияет существенно на ситуацию на поле боя.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко убежден, что "Россия проигрывает войну – треском проиграет".

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