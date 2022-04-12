Эксклюзивно с Наталией Мосейчук: Военный эксперт Олег Жданов о том, как победить и выжить

Не то, чтобы я не понимала, что короткая передышка в войне закончится, но после разговора с Олегом Ждановым становится тошно от осознания: впереди – самое страшное.
0:00 Олег Жданов – военный эксперт
1:00 В какой готовности сейчас находится российская армия
2:13 Какова главная задача врага во время вероятного нового наступления
4:04 Как сегодня выглядит военная карта со стороны России
5:55 О качестве российских войск
6:07 Сколько военных потеряла Россия за 47 дней войны
7:15 О географии российской армии: эффективно ли сгребать всех со всей страны
10:54 Об аресте Владислава Суркова и офицеров ФСБ
15:51 Могут ли применить химическое оружие в Мариуполе и какие будут последствия
20:27 О роли Красного Креста в войне против Украины
22:08 О письме морских пехотинцев, защищающих Мариуполь
27:58 Может ли Россия применить фосфорные снаряды для бомбардировки Мариуполя
32:30 Россия хочет завершить войну созданием дружественных государств: зачем это нужно
35:51 О потенциальной угрозе со стороны Беларуси и Приднестровья
36:29 Есть ли у Зеленских какие-то коммуникации с правительством Беларуси
37:57 Подают ли европейские страны сигналы Лукашнеку по поводу гарантий личной неприкосновенности
38:45 Об отношении Меркель к Лукашенко
40:00 Почему Приднестровье не несет сильной угрозы
43:41 О "диванных" экспертах, которые не до конца разбираются в военных планах
47:37 О ленд-лизе – не поздно ли
49:34 Будет ли скандала в Германии из-за поведения правительства
51:56 Зачем был реализован визит Бориса Джонсона в Украину
54:43 О гарантиях стран-союзников
57:21 Почему Россию до сих пор официально не признали страной-агрессоркой
58:27 О работе Альфа-Банка в Украине
59:26 Почему стал на месте закон о признании незаконной деятельности Московского патриархата
1:05:24 Постскриптум от Натальи Мосейчук