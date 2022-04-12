Эксклюзивно с Наталией Мосейчук: Военный эксперт Олег Жданов о том, как победить и выжить

Эксклюзивно с Наталией Мосейчук: Военный эксперт Олег Жданов о том, как победить и выжить

Не то, чтобы я не понимала, что короткая передышка в войне закончится, но после разговора с Олегом Ждановым становится тошно от осознания: впереди – самое страшное.

0:00 Олег Жданов – военный эксперт

1:00 В какой готовности сейчас находится российская армия

2:13 Какова главная задача врага во время вероятного нового наступления

4:04 Как сегодня выглядит военная карта со стороны России

5:55 О качестве российских войск

6:07 Сколько военных потеряла Россия за 47 дней войны

7:15 О географии российской армии: эффективно ли сгребать всех со всей страны

10:54 Об аресте Владислава Суркова и офицеров ФСБ

15:51 Могут ли применить химическое оружие в Мариуполе и какие будут последствия

20:27 О роли Красного Креста в войне против Украины

22:08 О письме морских пехотинцев, защищающих Мариуполь

27:58 Может ли Россия применить фосфорные снаряды для бомбардировки Мариуполя

32:30 Россия хочет завершить войну созданием дружественных государств: зачем это нужно

35:51 О потенциальной угрозе со стороны Беларуси и Приднестровья

36:29 Есть ли у Зеленских какие-то коммуникации с правительством Беларуси

37:57 Подают ли европейские страны сигналы Лукашнеку по поводу гарантий личной неприкосновенности

38:45 Об отношении Меркель к Лукашенко

40:00 Почему Приднестровье не несет сильной угрозы

43:41 О "диванных" экспертах, которые не до конца разбираются в военных планах

47:37 О ленд-лизе – не поздно ли

49:34 Будет ли скандала в Германии из-за поведения правительства

51:56 Зачем был реализован визит Бориса Джонсона в Украину

54:43 О гарантиях стран-союзников

57:21 Почему Россию до сих пор официально не признали страной-агрессоркой

58:27 О работе Альфа-Банка в Украине

59:26 Почему стал на месте закон о признании незаконной деятельности Московского патриархата

1:05:24 Постскриптум от Натальи Мосейчук