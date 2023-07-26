Эксклюзивные кадры: как ВСУ штурмуют российские позиции с помощью Bradley на Запорожском направлении

Вероятно, кадры были сняты в конце июня, когда в СМИ появилась информация о штурме ВСУ Роботиного.

В Сети опубликовали кадры наступления украинской армии на Запорожском направлении, а именно в районе Роботиного.

Публикуют фрагмент украинской атаки на странице Twitter Cloooud.

По всей видимости, кадры были сняты в конце июня, когда в СМИ появилась информация о штурме ВСУ позиций вышеуказанного населенного пункта.

В сообщении отмечается, что ведут наступление бойцы 47-й ОМБр "Магура" вместе с десантниками 78-го полка "Герц". В ходе штурма они используют американские БМП "M2A2 Bradley" и бронеавтомобили Oshkosh "M-ATV".

Отметим, в конце июня ISW утверждали, что Вооруженные силы Украины прорвали российскую оборону севернее Роботиного Запорожской области и продвинулись в пределах 1,5 км. Официально Украина не подтверждала увольнение этого населенного пункта.

Появилось видео, как ВСУ штурмуют российские позиции с помощью Bradley на Запорожском направлении.

Карта, где расположено Роботино Запорожской области. Фото: сундук/DeepStateMap

Как сообщалось ранее, согласно отчету Института изучения войны (ISW), Силы обороны продолжали контрнаступление на трех участках фронта и имеют продвижение. А в районе Бахмута добились тактически важных успехов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ ужасают оккупантов в Запорожском направлении!

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