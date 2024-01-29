Экскомандующий НАТО спрогнозировал, как закончится война в Украине

Конец войны в Украине может быть очень похож на другую войну.

Российская война в Украине может закончиться как война в Корее.

Такое мнение высказал амирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, пишет Yahoo!news.

По его словам, Россия и Украина "все больше истощены этой войной". Это может привести к тому, что обе страны будут открыты для переговоров до конца 2024 года.

Конец войны в Украине может быть очень похожим на корейскую войну. В таком случае части Украины останутся оккупированными российскими войсками.

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"В конце концов это закончится, как Корейская война, то есть Россия, вероятно, все еще будет иметь контроль над некоторой частью Украины, Крымом, сухопутным мостом в Россию", — сказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

С другой стороны, Ставридис говорит, что Украина идет в НАТО.

"И Россия, и Украина все больше истощены этой войной с точки зрения их военного потенциала и с точки зрения экономических санкций, применяемых с обеих сторон".

Напомним, президент Владимир Зеленский верит, что Россию можно остановить в войне против Украины и не допустить Третью мировую войну.

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