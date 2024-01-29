Экскомандующий НАТО спрогнозировал, как закончится война в Украине

Конец войны в Украине может быть очень похож на другую войну.
Российская война в Украине может закончиться как война в Корее.
Такое мнение высказал амирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, пишет Yahoo!news.
По его словам, Россия и Украина "все больше истощены этой войной". Это может привести к тому, что обе страны будут открыты для переговоров до конца 2024 года.
Конец войны в Украине может быть очень похожим на корейскую войну. В таком случае части Украины останутся оккупированными российскими войсками.
"В конце концов это закончится, как Корейская война, то есть Россия, вероятно, все еще будет иметь контроль над некоторой частью Украины, Крымом, сухопутным мостом в Россию", — сказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
С другой стороны, Ставридис говорит, что Украина идет в НАТО.
"И Россия, и Украина все больше истощены этой войной с точки зрения их военного потенциала и с точки зрения экономических санкций, применяемых с обеих сторон".
Напомним, президент Владимир Зеленский верит, что Россию можно остановить в войне против Украины и не допустить Третью мировую войну.
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