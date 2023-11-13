Экскурсия закончилась: ВСУ под Авдеевкой с ювелирной точностью уничтожили группу оккупантов (видео)

Украинские военные под Авдеевкой с ювелирной точностью уничтожили группу оккупантов, которые прятались в ранее подбитом и сгоревшем бронетранспортере.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах с видео видно, как оккупанты возле посадки перемещаются рядом с подбитым БТРом. Там они пытались скрыться от украинских военных. Захватчики залезли в бронетранспортер, после чего в него прицельно попал украинский дрон. Как итог – уже сгоревшая техника снова взорвалась, но уже изнутри и вместе с военными РФ.

“Группа русских солдат, покрутившись немного у посадки, решила от греха подальше спрятаться в ранее потрясенном БТР, не подозревая, что тем самым подписывают смертный приговор. В свою очередь оператор нашего FPV-дрона из 47-й бригады, дождавшись окончательной "загрузки", с ювелирной точностью влетел в открытый боковой люк и наконец закончил такую непродолжительную экскурсию российских солдат по нашей земле под Авдеевкой”, — написал Юрий Бутусов.

ВСУ под Авдеевкой с ювелирной точностью уничтожили группу оккупантов

Напомним, что в наступление на Авдеевку РФ бросила 8-ю армию, которую преимущественно составляют корпуса "ЛДНР".

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