Эксперт Defense Express объяснил, как Россия готовится к следующей ракетной атаке по Украине

Российские захватчики всегда действуют одинаково и перед каждым массированным ракетным ударом производят сначала информационные операции.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Вино заявил, что вполне вероятно, что скоро россияне нанесут новый массированный ракетный удар по Украине.

"Почему-то по мере нарастания интенсивности боевых действий мы думаем, что россиянам нужно задирать планку масштабности воздушных ударов. Однако даже удар того масштаба, который они провели вчера, 28 ноября, уже принес нам определенные проблемы, поэтому им наращивать не нужно. Я думаю, когда мы оперируем такими фразами о том, что россиянам нужно иметь какой-то неприкосновенный запас ракет, то иногда ориентируемся на устаревшими реалиями. Как еще два года назад мы считали, сколько, когда и чего у РФ закончится", — заявил он.

Он напомнил, что Москва, начиная с вывода советских войск из Афганистана, всегда воюет ракетами до тех пор, пока они не закончатся полностью. В Афганистане Москва умудрилась отстрелять 4 тыс. ракет в комплексы "Эльбрус" и "Луна-М", что было почти всем стратегическим запасом. Во время войны в Сирии российский ВПК работал достаточно медленно, поэтому через два года россияне отстреляли два годовых запаса по производству Х-101 и "Калибров".

"Россия почти не каждый удар проводит, чтобы запас оставался на 2-3 массированных атаки, например, такого масштаба, как вчера. Но с другой стороны россияне считают, что им этого достаточно для достижения стратегических задач. И мы не можем сказать, что вчерашний Удар не принес нам определенных проблем Возможно, когда речь идет о нагнетении, что Россия готовится применить сразу несколько сотен ракет, то это может быть элемент их информационных операций. Но с другой стороны, у россиян всегда идут последовательно — сначала информационные операции, а затем пуск ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал очередную угрозу для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за атаки РФ сразу три АЭС Украины сократили производство электроэнергии.

Читайте также: