Эксперт Defense Express объяснил, как ВСУ бьют по энергетике России

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым элементам энергетической системы России. Эти атаки не случайны — они направлены на объекты, питающие предприятия военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Об этом в прямом эфире телеканала «Эспрессо» рассказал военный эксперт аналитического центра Defense Express Иван Киричевский.

«Тенденция будет продолжаться, и в российской энергосистеме будут постепенно выбиваться те или иные элементы инфраструктуры. На первый взгляд может казаться приятным, что где-то в Белгороде или Воронеже остались без света. Но конфигурация российской энергосистемы такова, что электроснабжение идет по тем же линиям не только в жилищный сектор, но и к промышленным объектам и железнодорожному транспорту», — пояснил эксперт.

Киричевский подчеркнул, что нарушение целостности российской энергосистемы напрямую влияет на способность врага обеспечивать свою армию.

«Когда разрушаются элементы энергосетей, это означает, что где-то останавливается поезд, который перевозит что-то нужное для войны, или на заводе, производящем важную для России продукцию, вводят график отключений электричества», — отметил он.

По словам эксперта, в обществе до сих пор существует заблуждение, что все стратегические промышленные предприятия России расположены глубоко в тылу — где-то на Урале. На самом деле многие такие объекты расположены неподалеку от украинской границы.

«Например, стратегические бомбардировщики Ту-95МС ремонтируют в Таганроге. Логично, что нужно сделать так, чтобы в Таганроге не было электричества — без него авиазавод не будет работать», — подчеркнул Киричевский.

Он также рассказал, что один из производителей компонентов для российской ракетной программы, в частности твердого топлива для «Искандеров», находится всего в 150 километрах от государственной границы Украины.

«Итак, погружать в такую электрическую тьму военно-промышленный комплекс России придется еще долго и упорно. Но этот процесс уже продолжается — и он дает свой эффект», — подытожил эксперт.

