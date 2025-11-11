- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт Defense Express объяснил, как ВСУ бьют по энергетике России
Украинские силы обороны целенаправленно поражают объекты энергетической инфраструктуры на территории России, обеспечивающие работу ее оборонной промышленности.
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым элементам энергетической системы России. Эти атаки не случайны — они направлены на объекты, питающие предприятия военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
Об этом в прямом эфире телеканала «Эспрессо» рассказал военный эксперт аналитического центра Defense Express Иван Киричевский.
«Тенденция будет продолжаться, и в российской энергосистеме будут постепенно выбиваться те или иные элементы инфраструктуры. На первый взгляд может казаться приятным, что где-то в Белгороде или Воронеже остались без света. Но конфигурация российской энергосистемы такова, что электроснабжение идет по тем же линиям не только в жилищный сектор, но и к промышленным объектам и железнодорожному транспорту», — пояснил эксперт.
Киричевский подчеркнул, что нарушение целостности российской энергосистемы напрямую влияет на способность врага обеспечивать свою армию.
«Когда разрушаются элементы энергосетей, это означает, что где-то останавливается поезд, который перевозит что-то нужное для войны, или на заводе, производящем важную для России продукцию, вводят график отключений электричества», — отметил он.
По словам эксперта, в обществе до сих пор существует заблуждение, что все стратегические промышленные предприятия России расположены глубоко в тылу — где-то на Урале. На самом деле многие такие объекты расположены неподалеку от украинской границы.
«Например, стратегические бомбардировщики Ту-95МС ремонтируют в Таганроге. Логично, что нужно сделать так, чтобы в Таганроге не было электричества — без него авиазавод не будет работать», — подчеркнул Киричевский.
Он также рассказал, что один из производителей компонентов для российской ракетной программы, в частности твердого топлива для «Искандеров», находится всего в 150 километрах от государственной границы Украины.
«Итак, погружать в такую электрическую тьму военно-промышленный комплекс России придется еще долго и упорно. Но этот процесс уже продолжается — и он дает свой эффект», — подытожил эксперт.
