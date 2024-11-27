Эксперт Defense Express объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года

В 2024 году Россия использовала для ударов по Украине 200 баллистических ракет, половина из которых была предоставлена КНДР.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала " Эспрессо ".

"О лимитах баллистических ракет россиян все-таки есть вопросы. Например, за период с апреля по сентябрь 2022 года россияне выпустили 800 ракет "Искандеров". Именно тогда возник вопрос, что россиянам, возможно, понадобится баллистика от Ирана или ракеты от других стран, поскольку свои запасы, которые накапливали 10 лет, они исчерпали, а восстановить их не успели", — отметил он.

Эксперт отметил, что пока нет точных данных о возможностях запуска иранских ударных беспилотников типа Shahed. Киричевский заявил, что Россия их обычно не накапливает, а использует беспилотники сразу после их получения, поэтому их могут запускать ровно столько, сколько было изготовлено.

Статистика последних двух недель очень колеблется. Сегодняшний антирекордный запуск в 188 единиц связан с тем, сколько успели подвести с завода. Это, к сожалению, смертоносный конвейер. В отличие от баллистических ракет, для которых нужны специализированные пусковые установки, дроны-камикадзе можно запускать с импровизированных площадок, и все ограничивается лишь количеством имеющихся дронов", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО думает, как лучше сдерживать РФ и готовится к войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что новые американские БПЛА, испытанные на передовой Украине, могут изменить ход войны.

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