Эксперт: Франция и Британия могут отправить войска в Украину, но есть нюанс

Только консолидированные усилия европейских стран позволят существенно усилить оборону Украины и изменить баланс сил в войне.

Европейские страны должны предоставить Украине реальные гарантии безопасности, которые могут включать размещение войск на ее территории.

Такое мнение высказал научный сотрудник Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса в Великобритании Гарван Уолш в эфире "Киев24".

"Британия и Франция могут это сделать, у них есть развитые военные силы. Наземные силы Британии не столь велики, чем были во времена Наполеоновских войн, Французские больше. Однако, как Британия сможет отправить такие войска и одновременно усилить свой флот и воздушные силы, чтобы защищаться – это большой вопрос. – заявил эксперт.

По его словам, отдельно Великобритания не может кардинально изменить ситуацию, но в рамках европейской коалиции военная поддержка может оказаться значительной.

"Британия – сила среднего масштаба, самостоятельно она ничего не может сделать, только в составе коалиции. Европа должна сосредоточить свои ресурсы", – подчеркнул Уолш.

Он подчеркнул, что только консолидированные усилия европейских стран позволят существенно усилить оборону Украины и изменить баланс сил в войне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость привлечения миротворческого контингента войск для поддержки безопасности на фронте вместе с Вооруженными силами Украины.