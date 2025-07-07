Эксперт: ключевое военное событие прошлой недели — уничтожение дронами СБУ большого склада боеприпасов в Харцызске

Уничтожение дронами СБУ большого склада боеприпасов в Харцызске

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Ключевым событием на фронте на прошлой неделе стало уничтожение большого склада боеприпасов дронами СБУ. Успешная атака позволит существенно снизить наступательный потенциал врага.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что таких ударов каждую неделю становится все больше.

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«В Харцызске был один из самых больших складов боеприпасов россиян. Ключевое слово здесь „был“. А значит, уничтожена одна из основных тыловых баз РФ. Именно дальнобойные дроны СБУ уже нанесли россии огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Видна разница между ударами, которые россияне наносят по нашим городам, и украинскими ударами по складам врага. Удары россиян — это, по сути, акты геноцида. Удары СБУ — это точечная демилитаризация армии РФ. Первая стратегия кровавая и неэффективная. Вторая — это хирургическая работа профессионалов, которая дает свой результат на поле боя», — акцентирует эксперт.

Черненко подчеркивает, что Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий.

«Именно дроны СБУ поразили уже более полусотни складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Миллионы российских снарядов не полетели в наших воинов, а были подорваны прямо на складах. И это без учета знаменитой операции „Паутина“, которая уже вошла в учебники спецслужб по всему миру», — пишет экс-нардеп.

«Прошедшая неделя была тяжелой для всех нас. Снова массированные удары по мирным городам. Но зная об ударах врага, нужно видеть всю картину. Нужно видеть украинский ответ, который в первую очередь дают дальнобойные дроны СБУ. И единственный действенный метод борьбы для Украины в этой войне — бить мощнее, чем враг. Удары по складам боеприпасов в Харцызске вполне могут быть номинированы на премию „Лучшая бавовна лета“. Хотя уверен, подопечные Малюка еще приготовили для врага немало сюрпризов», — резюмирует политолог.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харцызске (Донецкая область) дронами СБУ был подорван один из самых больших складов боеприпасов. На видео зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, который был виден за десятки километров.

Дата публикации 11:17, 03.07.25 Количество просмотров 24 Дроны СБУ атаковали склады боеприпасов РФ в Донецкой области