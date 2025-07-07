- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт: ключевое военное событие прошлой недели — уничтожение дронами СБУ большого склада боеприпасов в Харцызске
По словам эксперта, в Харцызске был один из самых больших складов боеприпасов россиян.
Ключевым событием на фронте на прошлой неделе стало уничтожение большого склада боеприпасов дронами СБУ. Успешная атака позволит существенно снизить наступательный потенциал врага.
Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.
Эксперт подчеркивает, что таких ударов каждую неделю становится все больше.
«В Харцызске был один из самых больших складов боеприпасов россиян. Ключевое слово здесь „был“. А значит, уничтожена одна из основных тыловых баз РФ. Именно дальнобойные дроны СБУ уже нанесли россии огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Видна разница между ударами, которые россияне наносят по нашим городам, и украинскими ударами по складам врага. Удары россиян — это, по сути, акты геноцида. Удары СБУ — это точечная демилитаризация армии РФ. Первая стратегия кровавая и неэффективная. Вторая — это хирургическая работа профессионалов, которая дает свой результат на поле боя», — акцентирует эксперт.
Черненко подчеркивает, что Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий.
«Именно дроны СБУ поразили уже более полусотни складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Миллионы российских снарядов не полетели в наших воинов, а были подорваны прямо на складах. И это без учета знаменитой операции „Паутина“, которая уже вошла в учебники спецслужб по всему миру», — пишет экс-нардеп.
«Прошедшая неделя была тяжелой для всех нас. Снова массированные удары по мирным городам. Но зная об ударах врага, нужно видеть всю картину. Нужно видеть украинский ответ, который в первую очередь дают дальнобойные дроны СБУ. И единственный действенный метод борьбы для Украины в этой войне — бить мощнее, чем враг. Удары по складам боеприпасов в Харцызске вполне могут быть номинированы на премию „Лучшая бавовна лета“. Хотя уверен, подопечные Малюка еще приготовили для врага немало сюрпризов», — резюмирует политолог.
Напомним, ранее стало известно, что в Харцызске (Донецкая область) дронами СБУ был подорван один из самых больших складов боеприпасов. На видео зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, который был виден за десятки километров.