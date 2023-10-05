Эксперт-международник объяснил последствия "замороженной войны" в Украине и почему Путин пойдет дальше

Эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что визит президента Владимира Зеленского в Европу имеет целью убедить поддержать Украину те страны, которые до сих пор сомневаются. Он добавил, что если Украину подтолкнут к капитуляции, Путин мог бы начать готовиться к новому конфликту и усилиться.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Украине необходима военная и финансовая помощь, чтобы ускорить победу

Эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Украине следует продолжать работать со странами Европы, чтобы те и дальше поддерживали наше государство.

"Сейчас есть такая тенденция, что некоторые страны или политики, которые их представляют, имеют иллюзии, что с Путиным еще можно договориться. Сейчас очень много говорят, что мол — пусть стороны сядут и обсудят те или иные вопросы и закончат этот конфликт. Это — или банальная неосведомленность, в чем я сомневаюсь, или обычный внутригосударственный популизм, которым они кормят свое население якобы для прекращения войны. На мой взгляд, самое главное, чтобы Украину поддерживали современным вооружением, гуманитарной помощью и финансово.Это те меры, которые позволят ускорить завершение войны и победу", — считает эксперт-международник.

Если не будет помощи – Украину фактически принудят к капитуляции

Станислав Желиховский считает, что если Европа откажется помогать Украине, это будет означать принуждение к капитуляции.

"А потому главная цель визита Зеленского на саммит Европейского политического сообщества — это достучаться до тех стран, которые иногда колеблются. Например, некоторые в Италии говорят, что мы весной уже будем договариваться с Россией, и что в Италии уже нет оружия. Вот именно сейчас нужно согласовать, готовы ли они нам помогать или нет. Здесь должен быть серьезный диалог. Это мы будем видеть, будет много встреч и разговоров о том, готова ли Европа побеждать Россию. Потому что если не будет помощи – нас принуждают к капитуляции", — считает эксперт .

Путин не остановится и продолжит дестабилизировать мир

Международник добавил, что даже если Путин сейчас на время прекратит обстрелы, он возобновит силы, найдет себе новых союзников или даже единомышленников на Западе.

"Он может начать быстрее вооружиться. Он учтет просчеты во время первой кампании и вторая может быть роковой не только для Украины, но и для цивилизованного мира. На мой взгляд, если бы война заморозилась, то Путин начал бы усиливать внутригосударственное пространство, делать все возможное, чтобы "закрутить гайки". Дальше — он начал бы укреплять РФ на постсоветском пространстве, он усилил бы свое присутствие на южном Кавказе. Он бы пытался "проглотить" еще и три государства Балтии", — пояснил Станислав Желиховский.

Эксперт считает, что, вероятно, Путин не решится на открытую войну против стран НАТО, однако будет действовать гибридно, дестабильнируя и ситуацию. Он добавил, что если РФ все-таки нападет на страны Балтии, то НАТО будет бороться за них. Но это позволит РФ диктовать свои условия на доминантных условиях.

Напомним, президент Зеленский считает, что в стране-агрессоре РФ планируется заморозить войну в Украине, чтобы возобновить военный потенциал до 2028 года.

Также почти 50 европейских лидеров заверили Зеленского в поддержке, но есть нюанс.

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