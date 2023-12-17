Эксперт назвал два сценария окончания войны и объяснил, от чего зависит победа Украины

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Силы обороны могли бы освободить территорию Украины и победить до конца 2024 года. Тем не менее, все зависит от передачи дальних средств поражения: авиации и ракет дальностью 300 километров.

Об этом он рассказал "24 Каналу".

По словам Свитана, война в Украине будет продолжаться в 2024 и 2025 годах.

"Можно говорить, что на 100%, потому что в одну летнюю кампанию мы можем выполнить только одну стратегическую задачу. Есть представление об их четкой последовательности. 2024 год – это год свободного Крыма для Украины, или, по крайней мере, выполнение задач по его освобождению. А уж не ранее 2025 года — выход на государственную границу и освобождение Донбасса", — отметил полковник ВСУ в запасе.

Роман Свитан говорит, что сроки могут сдвинуться, потому что все будет зависеть от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

"В 2024 году Украина точно не выйдет на государственные границы 1991 года и не сможет освободить оккупированные области. Будем воевать еще как минимум два года. Далее от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в течение летней кампании в следующем году можно выполнять первоочередную цель – выход на Скадовск, Армянск и заход в Крым", – сказал военный эксперт.

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Восточный фланг фронта будет находиться в базовом оборонном режиме до весны 2025 года. Поскольку силы обороны Украины не смогут там выполнить стратегические задачи.

Вторая цель – выход к Токмаку в сторону Азовского побережья. Все зависит от сил и средств, если всего будет достаточно, то два направления можно выполнять одновременно.

Отрицательный сценарий

По словам Свитана, если Украина не получит нужного оружия и финансов, остается один механизм на 2024 год – держать линию фронта в тех пределах, которые сейчас есть. Вплоть до того, чтобы отойти с левобережья на правый берег, прикрываясь рекой Днепр.

"Там несколько сотен километров днепровского русла – это хороший укрепленный район. Правый берег выше левого. Как минимум треть фронта будет прикрыта Днепром. Запорожье также будет прикрыто рокадными дорогами. Через несколько десятков лет промышленного сотрудничества между Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями построено до десятка путей, проложенных вдоль линии фронта", – заметил военный эксперт.

Роман Свитан также добавил, если в 2024 году Украина будет только в активной обороне, одной из основных задач останется уничтожение вражеской армии.

Напомним, по данным ISW, 16 декабря российские войска незначительно продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.

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