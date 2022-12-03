Эксперт назвал два варианта "чего-то нового", летавшего по оккупантам на юге Украины

После того, как руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал украинцев сообщением об ударах по позициям российских агрессоров на юге страны, появились предположения о новом дальнобойном оружии в ВСУ.

В своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов назвал два варианта "плюшек", которые могли стать сюрпризом для оккупантов.

По его словам, из открытых источников известно, что Boing предлагает дрон-камикадзе с дальностью применения до 150 км. Но это только предложение, и этого вида оружия в Украине пока нет.

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“Я взглянул на HIMARS, потому что были разговоры о разных видах боеприпасов, которые могут лететь на разное расстояние. Действительно, есть два типа боеприпасов — снаряды М31 А1 и А2, максимальная дальность которых 84 км и относящихся к классу высокоточных. Но существует программа для модернизации РСЗО, в результате которой дальность полета увеличивается до 150-200 км. Это первый вариант”, – предположил эксперт.

Вторым вариантом, считает Жданов, могут быть ракеты ATACMS, также имеющие разную дальность стрельбы, которая начинается от 165 км. Информации о ракетных системах ATACMS на вооружении ВСУ, по его словам, еще не было, но о боеприпасах с уверенностью говорить нельзя.

Напомним, украинские военные нанесли мощные удары по позициям российских агрессоров на юге страны 1 декабря.

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