Эксперт назвал два варианта "чего-то нового", летавшего по оккупантам на юге Украины

Украина могла получить от западных партнеров боеприпасы, дальность которых превышает 100 км.
После того, как руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал украинцев сообщением об ударах по позициям российских агрессоров на юге страны, появились предположения о новом дальнобойном оружии в ВСУ.
В своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов назвал два варианта "плюшек", которые могли стать сюрпризом для оккупантов.
По его словам, из открытых источников известно, что Boing предлагает дрон-камикадзе с дальностью применения до 150 км. Но это только предложение, и этого вида оружия в Украине пока нет.
“Я взглянул на HIMARS, потому что были разговоры о разных видах боеприпасов, которые могут лететь на разное расстояние. Действительно, есть два типа боеприпасов — снаряды М31 А1 и А2, максимальная дальность которых 84 км и относящихся к классу высокоточных. Но существует программа для модернизации РСЗО, в результате которой дальность полета увеличивается до 150-200 км. Это первый вариант”, – предположил эксперт.
Вторым вариантом, считает Жданов, могут быть ракеты ATACMS, также имеющие разную дальность стрельбы, которая начинается от 165 км. Информации о ракетных системах ATACMS на вооружении ВСУ, по его словам, еще не было, но о боеприпасах с уверенностью говорить нельзя.
Напомним, украинские военные нанесли мощные удары по позициям российских агрессоров на юге страны 1 декабря.
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