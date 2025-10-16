Эксперт назвал единственный способ оградить небо над Украиной от новых атак России: подробности

Обстрел Украины / © ТСН

С первыми холодами Россия, как и прогнозировалось, возобновила энергетический террор против Украины. Однако на этот раз враг действует хитрее и технологичнее, пытаясь погрузить страну в темноту и холод. Эксперт раскрыл, в чем заключается новая опасность и готова ли к ней наша противовоздушная оборона.

Об этом рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский для OBOZ.ua.

По его словам, атаки россиян стали не просто чаще, но и значительно сложнее. Враг больше не действует хаотично.

«Враг уже не просто запускает „Шахеды“ и ракеты, а синхронизирует их плотными волнами, строя маршруты, чтобы обойти насыщенные зоны ПВО и фокусируясь на конкретных местах и узлах энергетики», — объясняет эксперт.

Главная цель такой тактики — системное истощение нашей обороны и нанесение максимального вреда.

Несмотря на героическую работу наших сил ПВО, существующих систем недостаточно для противодействия таким массированным и хитрым атакам. Храпчинский указывает на «стратегический пробел» в системах противоракетной обороны большой дальности, таких как израильская Arrow или американская THAAD, которые могут сбивать баллистику на больших высотах. Кроме того, сбивать дешевые дроны дорогими ракетами — это экономически невыгодная война на истощение.

Что нужно Украине

По мнению эксперта, Украине необходима комплексная, многоэшелонированная система обороны. Это не просто больше установок Patriot или IRIS-T. Речь идет о создании «умного» защитного купола.

«Это система с разнообразными элементами детекции: радиолокации, звуковой и визуальной, которые контролируют всю территорию страны», — отмечает он.

При этом искусственный интеллект должен анализировать угрозы в реальном времени и выбирать эффективное средство противодействия — от лазеров и импульсного оружия до классических ракет.

В то же время, лучшая защита — это способность нанести ответный удар. Эксперт отмечает, что для прекращения террора Украине нужны дальнобойные и точные ракеты — Storm Shadow, ATACMS, Taurus.

Отдельно он выделил Tomahawk, оказание которых имело бы колоссальный психологический и практический эффект, заставив врага платить высокую цену за свои атаки. Только так, по мнению специалиста, можно сделать логику массированных обстрелов неэффективной.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович ранее высказал мнение, что Украина должна наносить симметричные ответные удары по энергетической инфраструктуре крупных российских городов. Приоритетной целью он назвал Москву, а для прорыва ПВО предложил использовать тактику комбинированных атак с помощью украинских дронов и крылатых ракет.