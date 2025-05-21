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Эксперт назвал главное направление наступления РФ летом: какие города под угрозой
Войскам РФ удалось выйти на трассу Бахмут-Покровск, возвращающуюся на Константиновку.
Российская армия продолжает совать в районе Временного Яра в Донецкой области , чтобы в дальнейшем угрожать Константиновке.
Об этом сообщил военный аналитик Денис Попович в эфире, сообщает "УНИАН".
"Времена Яр, Торецк, Константиновка - треугольник - он уже стал в центре внимания в ближайшие недели. Это будет главное направление наступления российских войск летом. Туда подтягиваются мототехника, обученные подразделения дронщиков РФ. Когда происходит такая концентрация - это прямое свидетельство, что враг будет атаковать очень сильно на этом направлении", - высказался.
По его словам, сейчас российские оккупанты наступают со стороны Торецкая. Захватчикам удалось выйти на трассу Бахмут-Покровск, которая поворачивает и в сторону Константиновки.
Военный эксперт называет это "тревожным событием". Ведь дальше российские военные могут продвигаться и взять под огневой контроль логистику.
"Враг там продвигается вперед, тактические продвижения. Но это скучающаяся ситуация. Подвинулись еще на 1 км, потом еще и создается угроза для города. Покровск не забываем - там тоже ситуация тревожная. Ведь враг, прорвавшись к той трассе может вернуть и на Покровск", - высказался эксперт.
Напомним, пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петрич предупреждал о том, что РФ подтягивает элитные подразделения к Временному Яру. Армия неприятеля нарастила наступательный потенциал для штурмов города. В частности, россияне увеличили количество мототехники для атак в городской застройке.
В свою очередь, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал, что россияне движутся в важный город на Донетчине - Константиновку. Тем временем оборона Торецкая продолжается.
Кроме того, военный аналитик Дмитрий Снегирев высказался о том, что агрессорка Россия нацелилась на четыре города Донецкой области. Речь идет о важных промышленных населенных пунктах – это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.