Эксперт назвал главное направление удара России и стратегическую цель: подробности

ВСУ на фронте / © Getty Images

Российские оккупанты усилили давление на фронте, фиксируя рекордные 213 боеприкосновений в сутки, а главный акцент РФ сосредоточен на Покровско-Мирноградском направлении, заявил эксперт. Он констатирует: ВСУ находятся в «глухой обороне» и не имеют ресурса для контратак.

Об этом сказал военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире Radio NV.

Он сообщил о существенном увеличении количества боеприкосновений на фронте, назвав цифру в 213 в сутки. По его словам, ситуация не меняется, и ВСУ находятся в «глухой обороне».

«Маловероятно, что они (контратаки — ред.) будут. Сейчас мы в глухой обороне. Задача — удерживать участки фронта, но не контратаковать, на это нет ресурса», — сказал Нарожный.

Эксперт предположил, что, скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. Стратегическая цель российских окупантов остается неизменной: прорваться на этом участке и нарушить нашу логистику на Донбассе.

Новый рубеж обороны ВСУ

В то же время Павел Нарожный отметил, что для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области.

Он сообщил, что на этом участке ВСУ активно укрепляют реку, проходящую через Гуляйполе, и, очевидно, она станет рубежом, на котором будут удерживать врага.

«Они (оккупанты — ред.) аккумулируют силы для какого-то количества ударов, наносят их волнообразно. И они будут продолжать давиться. Поскольку их стратегическая цель — прорваться на этом участке фронта и нарушить нашу логистику на Донбасс. Если они прорвутся, они смогут этого достичь. Но пока и близко такого нет», — добавил Нарожный.

Напомним, несколько дней назад аналитики ISW сообщали о том, что армия РФ пытается изолировать Гуляйполе с севера и продолжают продвижение на город с северо-востока и востока. Геолокационные видеозаписи за 20 ноября свидетельствуют о том, что войска РФ недавно захватили Веселое, расположенное восточнее Гуляйполя.

Военный эксперт Сергей Братчук сообщил, что произошла перегруппировка российских сил возле Гуляйполя. Враг пытается использовать тактику полуокружения, создавая «карманы» для обхода населенных пунктов вместо лобовых атак, которые для него чрезвычайно рискованны.