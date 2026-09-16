Эксперт назвал главную цель для ударов Украины в Таганроге: «Это критическая штука для врага»

Беспилотник Молния / © Укрінформ

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Предприятие «Атлант Аэро» в Таганроге Ростовской области РФ, которое производит беспилотники и комплектующие к ним, в том числе ударно-разведывательные БПЛА «Молния», является важной целью украинских средств поражения. Эти дроны русские войска активно применяют для ударов по населенным пунктам в прифронтовой зоне.

Об этом в комментарии УНИАН заявил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, комментируя удары Сил обороны Украины по Таганрогу в ночь на 15 сентября.

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По его словам, недалеко от «Атлант Аэро» расположены Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и авиаремонтный завод, который занимался восстановлением различных типов самолетов Ан, в том числе Ан-12, Ан-72 и Ан-26. В то же время Романенко отметил, что сейчас на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева россияне практически ничего не выпускают и ничего серьезного для нас не ремонтируют.

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В то же время эксперт отметил значение «Атлант Аэро», где изготовляют «Молнии».

«У них дальность уже достигает 90 км, а некоторые долетают даже до 100 км. Россияне их усовершенствуют, подвешивают под них FPV-дроны, применяют управление оператором, осуществляют связь через ретрансляторы, ставят Mesh-модемы. Для нас это критическая штука, поэтому это хорошая цель», — сказал он.

Романенко отметил, что эти беспилотники относительно дешевы и примитивны по конструкции, однако представляют опасность для Украины, поскольку могут нести до 10 кг взрывчатки.

«Там примитивное производство, но удар, говорят, пришелся на склад готовой продукции, поэтому понятно, какой результат, когда эти „Молнии“ сложены из двух палок от швабр и нескольких кусков фанеры. Но то, что нам удалось уничтожить определенное количество „Молний“, — положительный момент, потому что меньше прилетит по нашим городам и меньше наших людей могут погибнуть», — подчеркнул он.

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Авиационный эксперт также обратил внимание на то, что Таганрог имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, однако город, по его оценке, остался без должного прикрытия противовоздушной обороной. Романенко не исключил, что часть зенитных ракетных комплексов могли опрокинуть для защиты Москвы.

«Россия — москвоцентрическое государство. Поэтому происходящее в Таганроге или Белгороде уже никого не интересует. Но если что-нибудь произойдет в Москве, то даже во Владивостоке будут говорить, что в России проблема, если украинские ракеты и дроны достали даже в столицу. У нас такого подхода нет, потому что мы болеем за все города одинаково, у нас нет киевоцентричности», — сказал Романенко.

По его мнению, этой ситуацией и воспользовались Силы обороны Украины, нанеся удары по промышленным объектам Таганрога.

«Мы должны максимально разрушать российский ВПК, потому что чем больше будет разрушений, тем меньше „прилетит“ за нами. В Таганроге вышла целая многоплановая операция — ударили и по ВПК, и по российской оптовой торговле, в том числе по составу Ozon. Это также один из источников пополнения бюджета России для финансирования армии окупантов», — отметил он.

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Романенко считает, что у России остается немало потенциальных целей для украинских Сил обороны. В частности, он упомянул железнодорожный узел в Брянской области, через который транспортируют топливо из Беларуси, а также Клинцы, откуда российские войска запускают баллистические ракеты по Украине. В то же время, в последнее время такие запуски, по словам эксперта, прекратились, поскольку «мы немного уже пристрелялись по ним».

Отдельно авиаэксперт упомянул предприятие «Группа Кремний Эл», занимающееся производством микроэлектроники для военных нужд.

«Мы там уже залетали, но нужно повторить, потому что они могли уже что-то восстановить. Везде, где есть предприятия ВПК или НПЗ, а также универсальные химические предприятия, производящие вещества, используемые на многих предприятиях военной промышленности, — цели для Сил обороны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября в РФ под ракетный и дроновый удар попали авиастроительное предприятие в Таганроге и крупнейший цементный завод в Волгоградской области.

Мы ранее информировали, что в ночь на 11 сентября Саратовская область России подверглась атаке беспилотников, в результате ударов вспыхнули пожары.

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