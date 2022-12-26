Эксперт назвал главные признаки того, что Путин не планирует заканчивать войну

Российскому диктатору Владимиру Путину нужна пауза на войне против Украины, однако не ее завершение.

Президент России Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины, ему нужна только пауза. Об этом говорят многие факторы, в частности, оборонный бюджет РФ на 2023 год.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Института будущего Иван Ступак.

"Он хочет паузы, войну заканчивать не хочет. Важнейший признак, демонстрирующий то, что Путин не хочет, не планирует заканчивать эту войну — это военный бюджет Российской Федерации на 2023 год. То есть все, что на национальную оборону, на силовые органы — 30 % российского бюджета пойдет на войну. То есть какое перемирие, какой мир? То есть только война, он нацелен на войну", – объяснил он.

Военный эксперт также отметил, что пропаганда постоянно адаптируется под цели Кремля, поэтому сейчас они пытаются давить на чувство стыда россиян – якобы кто не защищает родину, тот не достоин быть россиянином. Россияне под угрозой репрессий также опасаются открыто высказываться против войны.

"Вот эти все уголовные статьи уголовного преследования за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, там еще что-то, когда сажают за ретвит и за репосты. Поэтому проще народу говорить, да, поддерживаю полностью. А на самом деле они пытаются занять страусиную позицию, чтобы больше не ставили таких вопросов. То есть они пытаются быть в тренде, в то же время не соглашаясь с самой конструкцией, с войной. И потому Путин и его окружение делают неправильные выводы на основании неправильной и некорректной информации", — резюмировал Иван Ступак.

Война России против Украины

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса – начав полномасштабную войну против Украины.

По состоянию на 26 декабря Россия потеряла на войне против Украины уже около 102,6 тысяч человек.

Глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Тома Гасильюд считает, что Путин организует себя на длительную войну.

В Кремле также предлагают создать центры подготовки военных по всей стране по примеру Чечни. Там верят, что такой метод подготовки бойцов поможет им "быстрее выиграть".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия имеет ракет всего на 2-3 массированных атаки.

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