Эксперт назвал город, которому больше всего угрожают россияне: что будет в случае его потери

Мирноград / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Реклама

На фронте фиксируется рост интенсивности боевых действий — Россия выводит на линию столкновения стратегические резервы. Самая горячая ситуация под Мирноградом, но российским войскам до сих пор не удалось создать полноценного окружения украинских подразделений.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан для «24 Канала».

По словам эксперта, активные штурмы продолжаются в направлении от Васильевки в Купянск, а также в зоне Гуляйполя. Россия использует логистические маршруты через Ростов и Мариуполь, пытаясь надавить в сторону Покровска и Волновахи. Тем не менее, украинские группы успешно сдерживают попытки перехватить контроль над ключевыми локациями.

Реклама

В Покровске ВСУ удалось приостановить оцепление, хотя россияне и оттеснили оборону ближе к железнодорожной линии.

Самая сложная ситуация, по словам Свитана, находится в районе Мирнограда. Город может удержаться только при усилении давления на россиян в пределах Родинского и Красного Лимана — или при необходимости проведения организованного отхода украинского гарнизона.

Эксперт оценил оставшееся в России время для активных наступательных действий.

«У россиян максимум 3–4 недели до истощения текущих резервов. После этого потребуется оперативная пауза для подготовки новой волны», — заявил Свитан.

Реклама

По его словам, Москва может пойти на временное перемирие, прикрыв паузу праздничной риторикой, чтобы восстановить силы для нового наступления на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

Рассвет отмечает: оборона зависит от скорости пополнения войск. Ключевым фактором станет отмена чрезмерного бронирования и запуск эффективных ротаций, позволяющих ВСУ удерживать линию и противодействовать новым волнам атаки.

Напомним, по информации военного эксперта Станислава Бунятова «Османа», российские войска значительно активизировали наступательные действия, задействовав большое количество живой силы. Главной целью атак остается захват Мирнограда и создание преимуществ для дальнейшего продвижения на ключевые логистические узлы.

Противник сознательно усиливает интенсивность атак, опрокидывая резервы на направление Торского. Это позволяет контролировать подъезды в Дружковку и Константиновку, ведь именно логистика определяет способность удерживать позиции и вести боевые действия на фронте.