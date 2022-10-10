Эксперт назвал имена российских террористов, стоящих за ракетной атакой по Украине

Кроме того, Кадыров, Суровикин и Пригожин вместе с ГРУ организовали подрыв Крымского моста, чтобы склонить Путина к передаче власти.

Военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине стоит группа российских террористов в составе главы Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина и руководителя ЧИК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Такое мнение высказал директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

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"Удары являются работой группы - Пригожина, Кадырова и Суровикина с целью получения абсолютной власти. То есть они убеждают путина, что предыдущие генералы и окружение Путина не смогли достичь эффективного результата, а они смогут. Я считаю, что эта же группа вместе с ГРУ организовали подрыв Крымского мосту, чтобы склонить Путина к передаче власти этой троице, а не оставлять ее в руках, как они говорили, бездарных генералов и оцепления Путина", — отметил Самусь.

Напомним, утром 10 октября россия атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. По состоянию на данный момент известно, что в результате обстрела армии РФ погибли 11 человек и травмированы — 64. Оккупанты избивали по гражданской и критической инфраструктуре. Пока нет света в 4 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

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