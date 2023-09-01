Эксперт назвал, какие направления являются ключевыми для ВСУ в ходе контрнаступления

Для Вооруженных сил Украины сегодня самое важное — выйти на побережье Азовского моря. Вероятно, этот выход будет либо в Бердянск, либо между Бердянском и Мариуполем.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на ютуб-канале.

По его словам направление через Волноваху на сегодняшний день не является приоритетным.

"Там близость РФ, а также укрепление и количество войск. Скорее всего, на Мариуполь мы уже пойдем вдоль побережья Азовского моря", – говорит он.

Эксперт отмечает, что Генеральный штаб и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный создали интересную ситуацию на фронте. В частности, военное командование до сих пор не может понять направление главного удара наших войск.

"Я кстати тоже, и многие аналитики не знают какой замысел, где направление главного удара. У нас был успех сначала в районе Старомайорского и Урожайного, мы там продвинулись, потом застопорились. Где завтра будет успех — трудно очень сказать, какое направление наше Генеральное штаб выберет для главного удара, а какой как второстепенный удар", – отметил он.

Жданов добавил, что на сегодняшний день Мелитопольское направление является приоритетным для Генштаба.

▶️ Смотрите на YouTube-канале ТСН: Никто не может понять! Жданов о замысле Залужного, который пытаются разгадать во всем мире

Отметим, украинские войска преуспевают в направлении Новопрокоповки на южном фронте.

Читайте также: