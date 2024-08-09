Эксперт назвал минимальную задачу Путина до конца 2024-го: какая цель у "фюрера"

В настоящее время РФ концентрируется на Покровском направлении.

Российский "фюрер" Владимир Путин очень стремится оккупировать Донбасс до конца этого года, чтобы иметь серьезную позицию за столом переговоров. Сейчас для Кремля – это минимальная задача.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью "УП".

"Если представить, что Путин до декабря не оккупирует всю Донецкую область, то его ультиматумы во время таких возможных переговоров будут выглядеть несерьезно. Поэтому для чего Путин идет на Покровское направление? Там у него сейчас самые большие успехи, на нем россиянам пока удалось прорвать". нашу оборону больше всего", — отмечает эксперт.

По словам Самуся, если армии РФ удастся продвинуться дальше на этом участке фронта, то оккупанты будут перебрасывать туда еще больше резервов, чтобы расширять этот прорыв.

"Поэтому сейчас минимальная задача Путина, чтобы иметь серьезную позицию за столом переговоров – это Донбасс. Если меньше, для него это будет проблема", – добавил эксперт.

Напомним, кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп сделал амбициозное заявление о переговорах Украины и РФ. Он подчеркивает, что после своей победы планирует "добиться переговоров о мире".

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