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Эксперт назвал направление наступления РФ летом: какие города под угрозой
В Донецкой области оккупанты попытаются атаковать ключевые города.
Летом главным направлением сосредоточения усилий войск Российской Федерации будет оставаться Донецкая область. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.
Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".
По его словам, попытки россиян зайти на территорию Днепропетровской области - лишь "производное от процессов", которые происходят западнее и юго-западнее Покровска на Донетчине.
Армия РФ пытается сформировать тиски оперативного окружения покровско-мирноградской городской агломерации. С запада они действуют на границе Днепропетровской и Донецкой областей, а с востока - пытаются охватить группировку ВСУ, защищающую Мирноград. Также эта группировка формирует ударный плацдарм с юго-запада, чтобы атаковать Константиновку.
"Враг летом будет максимально привлечь силы и средства, чтобы атаковать городскую агломерацию в Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Динамика боев и в районе Временного Яра и Лимана абсолютно красноречивой", - добавил Селезнев.
Ситуация в Донецкой области
В бригаде "Рубеж" отмечают, что враг готовит масштабный штурм Северска, чтобы продвигаться дальше в Славянск и Краматорск.
Между тем, военный эксперт Николай Маломуж отмечает, что российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания всех наступательных операций в Днепропетровском направлении.
Кроме того, войска РФ каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска. В то же время оккупанты терпят большие потери. На Покровском направлении россияне активно применяют дроны разных типов во время наступательных действий.