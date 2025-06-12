Эксперт назвал направление наступления РФ летом: какие города под угрозой

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Летом главным направлением сосредоточения усилий войск Российской Федерации будет оставаться Донецкая область. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

По его словам, попытки россиян зайти на территорию Днепропетровской области - лишь "производное от процессов", которые происходят западнее и юго-западнее Покровска на Донетчине.

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Армия РФ пытается сформировать тиски оперативного окружения покровско-мирноградской городской агломерации. С запада они действуют на границе Днепропетровской и Донецкой областей, а с востока - пытаются охватить группировку ВСУ, защищающую Мирноград. Также эта группировка формирует ударный плацдарм с юго-запада, чтобы атаковать Константиновку.

"Враг летом будет максимально привлечь силы и средства, чтобы атаковать городскую агломерацию в Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Динамика боев и в районе Временного Яра и Лимана абсолютно красноречивой", - добавил Селезнев.

Ситуация в Донецкой области

В бригаде "Рубеж" отмечают, что враг готовит масштабный штурм Северска, чтобы продвигаться дальше в Славянск и Краматорск.

Между тем, военный эксперт Николай Маломуж отмечает, что российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания всех наступательных операций в Днепропетровском направлении.

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Кроме того, войска РФ каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска. В то же время оккупанты терпят большие потери. На Покровском направлении россияне активно применяют дроны разных типов во время наступательных действий.

Дата публикации 22:53, 11.06.25 Количество просмотров 26 ТСН главное за 11 июня. Россияне хотят повторить курский сценарий под Покровском!