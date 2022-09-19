Эксперт назвал приоритетные и важные направления для Вооруженных сил Украины

В настоящее время для Вооруженных сил Украины важно завершить освобождение Харьковской области, закрепиться на левом берегу реки Осколе продвигаться дальше в Луганскую область.

В то же время освобождение оккупированных Донецка и Луганска пока не является столь приоритетными направлениями. По словам военного эксперта Сергея Грабского, освобождение Донецка влечет тяжелые и напряженные бои. Их Украина пока не может себе позволить.

Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала Freedom.

"Приоритет именно северо-восточного направления. Не забываем об исключительной важности южного направления. Любой успех Украины на Херсонском и Запорожском направлениях нанесет колоссальный удар по сакральному месту и Путину, и многих поддерживающих его россиян — по Крыму. Это разрушит миф о "непотопляемый авианосец". Политические процессы по освобождению Донецка и Луганска могут стартовать после выхода украинских войск на побережье Азовского моря", — сказал эксперт.

По его словам, с военной точки зрения по освобождению Луганска и Донецка есть сложности. Речь идет о том, что, например, Донецк и Горловка, по сути, являются одним крупным городом — это высоко урбанистическая территория.

"Самый затратный, напряженный и неприятный вид боевых действий — это боевые действия в городе. Любая армия пытается этого избежать. С окончания Второй мировой войны еще ни один город-миллионник не был взят с военной силой, и Харьков тому пример", — отметил он

Именно поэтому, подчеркнул Грабский, "Украина не может себе такую роскошь — бросать подразделения в горнило очень малоэффективных боевых действий".

Как сообщали американские аналитики, армия страны-агрессора РФ готовит пути ухода на правобережную Херсонщину. Украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

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