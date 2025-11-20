Эксперт назвал самый опасный участок фронта: к чему готовиться запорожцам

ВСУ на фронте / © Getty Images

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, где российские оккупационные войска стремятся выйти из района Красного Лимана непосредственно к железнодорожному вокзалу Покровска. Такой прорыв фактически будет означать формирование «Мирноградского кармана» и угрозу полуокружения Покровска.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

Полковник запаса ВСУ отметил, что на полное окружение Покровска у врага сил не хватит, однако отрезать один из логистических карманов они могут. Ситуация в этом направлении остается нестабильной, но украинские силы оказывают жесткое противодействие.

Однако особо опасная ситуация сложилась в Запорожском направлении, где враг продвигается в сторону Гуляйполя и Орехова.

Россияне пытаются выйти в населенный пункт Покровское (Днепропетровская область), чтобы приблизиться к трассе из Донецка на Запорожье. Это позволит им зайти в тыл Гуляйпольского гарнизона и, двигаясь дальше, отрезать Ореховский гарнизон.

Гуляйпольское направление является наиболее опасным на этом участке фронта. Врагу осталось несколько километров, чтобы перерезать одну из основных цепей логистики, которая идет из Покровского.

Если враг сможет окружить Гуляйпольский и Ореховский гарнизоны, он получит возможность подойти к Запорожью с северо-востока и наносить удары армейской артиллерией по левобережью Запорожья.

Почему ВСУ отходят с некоторых позиций

Роман Свитан пояснил, что одной из главных причин сложностей в Запорожском направлении является недостаточная плотность украинских войск.

«Поэтому приходится с определенных позиций отходить для того, чтобы либо выровнять фронт, либо занять позицию, которую можно удерживать небольшими силами», — отметил эксперт.

Однако, несмотря на сложность ситуации, командование оперативного уровня и Генеральный штаб ВСУ видят вероятные серьезные последствия и принимают меры, чтобы не допустить прорыва. В частности, для Орехова сейчас нет серьезной угрозы, поскольку там усилены украинские позиции, которые сдерживают оккупантов.

Напомним, в Запорожской области Россия усилила наступательные действия, однако угрозы для самого Запорожья нет. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, подчеркнув, что город надежно укреплен линиями обороны.

В то же время он предупредил, что РФ может активизировать воздушные удары, в том числе использование КАБов, ведь прорваться в областной центр по суше оккупанты не способны.