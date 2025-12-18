Эксперт назвал, сколько российских войск реально находится в Беларуси

Армия Беларуси

В Европе появились заявления о якобы масштабном наращивании российских войск в Беларуси — мол, там расположены два корпуса численностью до 350 тысяч человек. Впрочем, такие оценки не соответствуют реальности и значительно завышают ситуацию.

Об этом заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Канала.

По его словам, один корпус по стандартам насчитывает около 15 тысяч военных, поэтому речь идет максимум о примерно 30 тысячах российских солдат, а не сотнях тысяч.

"Если учитывать совместную группировку Беларуси и России, то два корпуса в состоянии полной боеготовности там были и раньше. Но никакого реального военного давления на Европу они создавать не способны", - отметил эксперт.

Свитан также подчеркнул, что не стоит дополнительно запугивать европейское общество угрозой со стороны Беларуси, ведь европейцы и так находятся под сильным влиянием российской пропаганды. По его мнению, ЕС должен сосредоточиться на противодействии информационным операциям Кремля, усилении работы спецслужб и развитию оборонных способностей.

Среди ключевых направлений эксперт назвал финансирование баллистических программ и подготовку четких сценариев реагирования на возможные угрозы России.

"Европе не хватает понятной демонстрации ответного удара, которая бы одновременно сдерживала Москву и успокаивала союзников", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса, то есть около 360 тысяч боеготовых солдат, способных нанести удар по странам НАТО.

Кроме того, как сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ракетный комплекс "Орешник" уже размещен на территории страны и со вчерашнего дня заступил на боевое дежурство.