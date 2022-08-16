Эксперт назвал слабое место флота России и объяснил, почему они отошли от берегов Украины

Когда был уничтожен крейсер "Москва" и 14 апреля он затонул, то россияне поняли, что у нас есть возможность уничтожать их надводные корабли крылатыми ракетами, и они свои корабли отвели на максимальную дальность применения комплекса.

Об этом в эфире телеканала FreeDom рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Сергей Рыженко.

"Если раньше, в феврале-марте, их корабли фактически патрулировали наше побережье, они обстреливали артиллерией Одесскую и Николаевскую области с дистанции 20-25 км, то после этого удара они отошли сначала к Крыму, а потом даже за Крым, за его южную часть", – отметил он.

По его словам, именно там находятся системы ПВО, которые тоже могут прикрыть эти корабли от возможного удара противокорабельными ракетами, и плюс там такая дистанция, что с берега мы пока их достать не можем.

"ПВО, это, кстати, слабое место всех кораблей Черноморского флота, потому что эти корабельные комплексы ПВО сильно не развивались, в основном даже на новых кораблях стоит то, что было разработано в Советском союзе, просто слегка модифицировано", – резюмировал он.

Напомним, оккупационные власти Крыма сообщили о повреждении железной дороги в Джанкойском районе.

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