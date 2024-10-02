Эксперт назвал следующую цель армии РФ после захвата Угледара: какие города под угрозой

Держать оборону Угледара в Донецкой области было невозможно. Уход из города защитников – 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев, "страницу этой обороны нужно листать".

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, с потерей Угледара появятся дополнительные угрозы Кураховскому и Покровскому направлениям. В частности, для южного фланга Покровского направления, Невельского кармана и города Курахово.

"С потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Курахового, поскольку довольно близко этот населенный пункт. Ликвидация Невельского кармана (уход наших войск с этой территории) также создаст угрозу для Курахового. То есть сейчас наши взгляды будут сконцентрированы именно на этом населенном пункте, который является важным логистическим хабом для наших войск", – говорит Попович.

Также эксперт считает. что враг постарается перекрыть логистические пути в город Селидово, чтобы заставить Силы обороны отойти от этого города.

"Утрата Селидового будет означать возможность для врага сосредоточиться на Покровске", — заявляет обозреватель.

Кроме того, оккупанты отбили определенные позиции в Нью-Йорке, а "Нью-Йорк – это возможность продвигаться на Торецк с другой стороны". Сейчас в Торецке ведутся бои в самом городе. Если армия РФ будет иметь успехи в Нью-Йорке, тогда Торецк тоже окажется в затруднительном положении.

Напомним, в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар. Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города.

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