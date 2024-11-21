Эксперт назвал стоимость российской межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж"

Он добавил, что у Украины пока нет эффективной защиты от таких ракет.

Удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой Р-26 "Рубеж" является совершенно нелогичным шагом из-за огромной стоимости и чрезвычайно большой минимальной дальности ее полета.

Об этом сообщил эксперт по авиации Валерий Романенко в интервью.

Стоимость одной ракеты составляет около $50 млн, а ее минимальная дальность полета — 2000 км, а, вероятная, точка запуска находится на расстоянии менее 1000 км от Украины.

"То есть, как они собирались стрелять в целом, это идея клинического идиота Дмитрия Рогозина, который был вице-премьером ВПК в РФ и сняли за провал большинства их военных программ. В общем это ракета межконтинентальная баллистическая, стрелять такими по стране-соседу, это что-то вне предела нормального смысла", — отметил Романенко.

У Украины пока нет эффективной защиты от таких ракет. Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не способен сбить Р-26 "Рубеж".

"Стартовая масса ракеты "Рубеж" — 43-50 тонн. Для сравнения — стартовая масса ракет "Искандер", "Кинжал" — 3,8 тонны, в 10-15 раз меньше", — добавил эксперт.

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В то же время он добавил, что использование таких ракет в РФ ограничено, потому что стоимость каждой единицы от $50 млн ("Искандера" — $10 млн). Такие рэкеты, как "Рубеж", могут сбивать только американские комплексы THAAD.

"Если такая ракета будет использована, то это будет один, максимум два раза, или в далекой перспективе, когда будет серийное производство такого типа ракет. А для этого нужно построить завод для их выпуска. Потому что эта ракета не была взята на вооружение и не включена в их ракетную программу. Поэтому много их в РФ нет", — заявил Романенко.

Эксперт отметил, что из-за чрезвычайно высокой стоимости у России не хватит возможностей для массового производства таких вооружений.

"Кроме того, нужно будет снять ядерную боевую часть, все оборудование, переработать ракету в обычную с фугасной боевой частью, а результат… (сомнительный — Ред.)", — заявил специалист.

По информации Романенко, один из комплексов THAAD был развернут в Израиле, когда на страну был нанесен ракетный удар средней дальности с Ирана, причем эти ракеты не были межконтинентальными.

Романенко также отметил, что сейчас у России нет в арсенале ракет средней дальности, но планирует наладить их производство. Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки, на которых видно, что в России расширяют производящие топливо и двигатели для таких ракет.

Напомним, СМИ сообщили, что РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине.

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