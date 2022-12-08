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Эксперт назвал условия, при которых наступление на Украину со стороны Беларуси станет возможным

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Эксперт назвал условия, при которых наступление на Украину со стороны Беларуси станет возможным

Вероятность наступления россиян с территории государства-сателлита существует, но она сегодня очень низкая.

Недавний приезд комиссии высокопоставленных российских генералов с проверкой военной инфраструктуры в Брестскую область Беларуси некоторые расценивают как угрозу для наступления на Украину именно с этого направления.

Военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге объяснил, почему это не так.

По его словам, ревизия, устроенная россиянами своим белорусским коллегам, вовсе не означает, что белорусская армия начала готовиться вступить в войну против Украины.

"Они не хотят воевать. Они видят, какой ужас происходит на фронте, и говорят: это не наша война”, — передает настроения белорусских военных эксперт.

Опасения по поводу вероятного наступления могут возникать, по его мнению, только при условии формирования достаточно большой и хорошо вооруженной группировки армии РФ на территории Беларуси. Сейчас там фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных.

“Это с натяжкой стрелковая дивизия. Где для них техника и вооружение?" – риторически спрашивает Жданов.

Эксперт считает, что россияне не рискнут атаковать украинскую границу, которая превратилась в хорошо укрепленный район, только пехотой. Особенно со стороны Брестской области, граничащей с украинским Полесьем.

“Это болота, леса, где надо выдвигаться по дорогам и проселкам узкими колоннами, а не идти широким фронтом. Вспомните, как мы гоняли российские войска на этих проселках и узких дорогах возле Киева. Постоянно наша артиллерия накрывала те же танковые подразделения российской армии, которые пытались передвигаться, особенно в районе Броваров", – напоминает эксперт.

По его убеждению, вероятность наступления существует, но она сегодня очень низкая.

"Как только будет накапливаться количество российских войск с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч, тогда можно будет анализировать, на каком направлении враг будет сосредоточивать главные усилия, где будет направлен главный удар", — отметил он.

В настоящее время, как свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ, такая боеспособная группировка российской армии в Беларуси не формируется.

Напомним, недавно Беларусь объявила о перемещении войск и техники вблизи границы Украины якобы из-за "контртеррористической угрозы".

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Дата публикации
Просмотры
990
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