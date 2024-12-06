Эксперт назвал условия, при которых наступление оккупантов может остановиться

Положительный эффект в срыве наступательных действий армии РФ могут иметь проведение комбинированных атак дальнобойными ракетами и дронами по военным объектам российских войск в тылу

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире FREEДОМ.

"Когда баллистика атакует совместно с крылатыми ракетами и дронами. И это все происходит практически одновременно или с периодичностью несколько часов, то, конечно же, это приносило бы серьезные результаты. Имея достаточно много средств огневого поражения — таких как Storm Shadow и SCALP-EG или ATACMS, и использование их по важным военным объектам русских войск в тылу, думаю, что любые контрнаступательные действия противника можно было бы срывать", – заявляет военный эксперт.

Мусиенко отмечает, что войска РФ готовятся к активизации наступательных действий и накапливают личный состав. По его словам, оккупанты вынуждены подтягивать силы в Курскую область вместо того, чтобы передислоцировать войска на другие направления. Это признак того, что операция ВСУ дает результаты.

"Россия попала в воронку. Эту воронку она постоянно-постоянно-постоянно должна подпитывать. Вот они и подпитывают своим личным составом, техникой. В ноябре Россия потеряла очень много техники, они начали проводить пехотные штурмы", — говорит эксперт.

Именно таким образом нужно уменьшать возможности и способности противника для того, чтобы они не могли в полной мере реализовать задуманные и вести наступательные действия.

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