Эксперт назвал впечатляющую цифру количества ракет РФ: почему она не может их использовать

Запуск ракет "Калибр" / © Associated Press

Реклама

Россия накопила несколько тысяч ракет и продолжает активное производство вооружения. Часть ракет она получила из Северной Кореи и Ирана, но возникают трудности с их адаптацией к существующим системам запуска.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По информации Financial Times, по состоянию на сегодняшний день в России есть около 13 тысяч ракет разной дальности. Кроме накопленного арсенала, ежемесячное производство составляет ориентировочно 170-190 ракет. Речь идет, в частности, о баллистических ракетах KN-23 северокорейского производства и иранских ракетах Fath-360, которые были переданы в сентябре 2024 года.

Реклама

Весной 2025 года планировалась также передача Ираном пусковых установок. Однако, по словам Кузана, Россия может столкнуться с проблемами технической совместимости.

«Ключевой вопрос — сможет ли Россия адаптировать иранские ракеты к своим системам запуска. Ведь дальность этих ракет — около 150 километров.

Он подчеркнул, что, несмотря на значительные запасы вооружения, Россия ограничена в возможности совершать масштабные удары.

«Если подытожить количество как крылатых, так и баллистических ракет, можно сказать, что России за два года действительно удалось накопить большой запас», — сказал Кузан.

Реклама

При этом производство сосредоточено преимущественно на баллистических ракетах типа Искандер, однако продолжается и изготовление крылатых ракет — Х-101, а также модификаций Х-22 и Х-23.

Впрочем, носители этих ракет понесли значительные потери.

«Недавно носители были частично уничтожены в результате спецоперации „Паутина“, проведенной Службой безопасности Украины. По оценкам, около 30% стратегических ракетоносцев России — Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС — были либо уничтожены, либо существенно повреждены», — сообщил Кузан.

Следовательно, несмотря на накопление ракет, Россия сталкивается с проблемой запуска. Из-за потерь пусковых платформ и носителей она уже не способна проводить массированные ракетные атаки так, как это было раньше.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге отреагировал на атаку РФ по Киеву.

Мы ранее информировали, что Россия обстреливает Украину по конспекту немецких нацистов.