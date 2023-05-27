Эксперт название назвал неочевидную причину удара по поликлинике в Днепре

Россия направила в Украину десятки тысяч московских "засланных казачков" и эта агентура сейчас очень хорошо знает, что происходит.

Удар по больнице в Днепре наносили российские кафиры, в том числе и российская агентура, которая была направлена в Украину задолго до начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил военный аналитик Роман Светлан.

Одной из версий, почему россияне ударили по больнице в Днепре, считается, что известная блоггера выставила у себя и инстаграмм пост о сборе на помощь, при этом она написала точные адреса поликлиник в Днепре.

"Без блоггеров у россиян в Украине очень много своей агентуры. Уже как 20 лет россияне забрасывают в Украину своих агентов. При чем с 2004 года задача у них стояла проникать в наши системы управления, даже вот Янукович. Эта задача была выполнена", — сказал Свитан. .

Он отметил, что Россия послала в Украину десятки тысяч московских "ссылающихся казачков" и эта агентура сейчас очень хорошо знает, что происходит. СБУ обезвреживает агентов, но их все еще слишком много в стране.

"Блогеры здесь ну никак ни к чему. Эта информация есть повсюду и у всех. Точно блоггер, который собирает средства для наших раненых военных, никак не причастен к этому. На девчонку зря набросились. Этого не стоило делать", — отметил Свитан. .

Он добавил, что спецслужбы уже занялись блоггершей, если бы она выложила в сеть что-то, что навредило бы ВСУ или нашей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов здания медицинского учреждения, разрушенного в результате ракетного удара оккупантов 26 мая.

Кроме того, ранее информировали, что спасатели в Днепре обнаружили под завалами фрагменты тел.

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