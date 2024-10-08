Эксперт о годовщине подрыва Крымского моста СБУ: Событие, до сих пор влияющее на ход войны

Политолог подчеркивает, что подрывом моста СБУ показала – битву за Черное море можно выиграть с помощью креативных и технологических решений.
Подрыв Крымского моста Службой Безопасности Украины – спецоперация, которая не только изменила ход боевых действий, но до сих пор оказывает влияние на ход войны.
Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий во вторую годовщину подрыва Крымского моста.
Эксперт акцентирует, что и два года спустя после подрыва, россияне полностью не справились с его последствиями. "Даже сейчас Россия не может использовать мост для снабжения оружием на южный фронт, где ситуация значительно спокойнее, чем на Донбассе и Харьковщине. Тяжелую военную технику и боеприпасы мостом больше не решаются везти", – пишет Голобуцкий.
"Подрыв моста — это начало "периода бавовны" на полуострове. Напомню, что после первого раза СБУ смогла и во второй раз взорвать Крымский мост. В июле 2023 года морские дроны "Sea Baby" протаранили две опоры моста. А сегодня оккупанты уже привыкли к попаданиям. и воздушных тревог, о чем свидетельствуют и недавние взрывы в Феодосии, где взорвали нефтяной терминал. Терминал до сих пор пылает, а силы ПВО врага оттянуты в защиту моста от третьего подрыва", – считает Голобуцкий.
Политолог подчеркивает, что подрывом моста Служба показала – битву за Черное море можно выиграть с помощью креативных и технологических решений.
"Операцию разрабатывал и курировал воплощение в жизнь глава СБУ Василий Малюк с несколькими сотрудниками Службы. Он лично участвовал в замысле и реализации спецоперации. Интересно, что мост был взорван на следующий день после дня рождения российского диктатора путина. Подрыв продемонстрировал – власть путина над оккупированными" территориями так же уязвима, как и построенный им Крымский мост", – резюмирует политолог.
Напомним, что СБУ устроила взрывы Крымского моста дважды. В октябре 2022 года Служба использовала грузовик со взрывчаткой. В июле 2023 года морские дроны СБУ протаранили две опоры моста.
Читайте также:
- Крымский мост: какой ущерб его строительство нанесло экономике Украины
- Уничтожение Крымского моста: командующий ВМС Неижпапа сделал любопытное заявление
- Известный астролог Влад Росс назвал даты уничтожения Крымского моста