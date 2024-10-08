Эксперт о годовщине подрыва Крымского моста СБУ: Событие, до сих пор влияющее на ход войны

Политолог подчеркивает, что подрывом моста СБУ показала – битву за Черное море можно выиграть с помощью креативных и технологических решений.

Подрыв Крымского моста Службой Безопасности Украины – спецоперация, которая не только изменила ход боевых действий, но до сих пор оказывает влияние на ход войны.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий во вторую годовщину подрыва Крымского моста.

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Эксперт акцентирует, что и два года спустя после подрыва, россияне полностью не справились с его последствиями. "Даже сейчас Россия не может использовать мост для снабжения оружием на южный фронт, где ситуация значительно спокойнее, чем на Донбассе и Харьковщине. Тяжелую военную технику и боеприпасы мостом больше не решаются везти", – пишет Голобуцкий.

"Подрыв моста — это начало "периода бавовны" на полуострове. Напомню, что после первого раза СБУ смогла и во второй раз взорвать Крымский мост. В июле 2023 года морские дроны "Sea Baby" протаранили две опоры моста. А сегодня оккупанты уже привыкли к попаданиям. и воздушных тревог, о чем свидетельствуют и недавние взрывы в Феодосии, где взорвали нефтяной терминал. Терминал до сих пор пылает, а силы ПВО врага оттянуты в защиту моста от третьего подрыва", – считает Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что подрывом моста Служба показала – битву за Черное море можно выиграть с помощью креативных и технологических решений.

"Операцию разрабатывал и курировал воплощение в жизнь глава СБУ Василий Малюк с несколькими сотрудниками Службы. Он лично участвовал в замысле и реализации спецоперации. Интересно, что мост был взорван на следующий день после дня рождения российского диктатора путина. Подрыв продемонстрировал – власть путина над оккупированными" территориями так же уязвима, как и построенный им Крымский мост", – резюмирует политолог.

Напомним, что СБУ устроила взрывы Крымского моста дважды. В октябре 2022 года Служба использовала грузовик со взрывчаткой. В июле 2023 года морские дроны СБУ протаранили две опоры моста.

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