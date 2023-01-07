Эксперт о мобилизации в РФ: "До марта не останется ни одного живого или не раненого"

По поводу новой волны мобилизации Михаил Шейтельман убежден, что она состоится, однако в РФ возникнет логистический произвол.

Из мобилизованных в России в первой волне 300 тыс. бойцов до марта не останется ни одного живого или не раненого. Что касается новой волны мобилизации, то у РФ с ней возникнут большие проблемы.

Об этом рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, сообщает "24 канал".

Он убежден, что в России вскоре будут проводить новую мобилизацию, однако призванных на службу банально некуда будет "распихивать" за неимением соответствующих мощностей. Поэтому возникнет логистический произвол.

"И это хорошо. Представляете, как они будут зимой спать на кроватях в лесу?" – заметил политтехнолог.

Он также выразил мнение, что на россиянах не отразилось, а до большинства даже не дошло предупреждения от министра обороны Украины Алексея Резникова о предстоящей мобилизации.

"У тех, кого сажают в автобусы, как баранов, и везут на войну, нет ни Интернета, ни YouTube, ни возможности узнать, кто такой Резников и где расположена Украина. Они и карту мира никогда не видели", – сказал Шейтельман.

Он также предположил, что в рамках новой мобилизации российское руководство может закрыть границы для мужчин, однако эксперт сомневается в этом.

"У них и так много этих баранов в провинции. Им те люди, которые пытаются бежать на самокатах в Казахстан, не слишком нужны. Им проще дать убежать миллионам спокойно, и забрать всех остальных, чем пытаться отлавливать тех, кто решил бежать", – объяснил политтехнолог.

Он также припомнил – когда в РФ мобилизовали первые 300 тыс. человек, на фронте их уничтожали бешеными темпами. По словам Шейтельмана, весь этот призыв иссяк на убитых и раненых.

"До марта из этих 300 тысяч не останется ни одного живого или не раненого. Хотя частично раненые возвращаются в строй, но это уже люди не совсем здоровые", – отметил эксперт.

Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины сообщили, что 15 января Россия планирует объявить новую мобилизацию и набрать до 500 тыс. бойцов. Новоиспеченных оккупантов отправят в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской области.

Заметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин рассчитывает в январе-феврале подготовить резервы, чтобы пойти в новое большое наступление 24 февраля – в годовщину вторжения в Украину.

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