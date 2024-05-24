Эксперт о морских дронах с "Градами": СБУ снова на шаг опередила россиян

Морские дроны СБУ "Sea Baby" теперь оснащены системами "Град". Это означает, что СБУ снова на шаг опередила россиян.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

"Подчиненные Малюка создали фактически первый в мире флот морских дронов. Успешные атаки на Крымский мост и на десятки кораблей России доказали эффективность стратегии и тактики СБУ. Причем "Sea Baby" — это не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая также может выполнять дистанционное минирование. .Таким способом были поражены 4 вражеских корабля россиян.

Политолог акцентирует, что морские дроны позволяют Украине получить необходимое преимущество в войне на море.

"Глава СБУ рассказал, что Служба использовала "Sea baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. Если раньше "морские малыши" поражали в основном корабли ЧФ РФ, то после модернизации, дроны вышли на новый уровень и способны наносить удары по объектам и скоплениям живой силы врага прямо на берегу. Теперь Россия вынуждена тратить много ресурсов на безопасность своих объектов на Черном море. Это ослабляет другие важные направления фронта", – пишет экс-нардеп.

"Вспоминаю сколько пафоса и рассказов о "великом морском государстве" было у россиян. Что в итоге? Десяток кораблей ЧФ РФ затоплены. Командующий флотом снят с должности. Крымский мост не функционирует как военный логистический объект. Украинский "зерновой коридор" имеет те же мощности, что и до полномасштабного вторжения, без всяких договоренностей с россиянами. Все это было достигнуто во многом благодаря именно морским дронам. Причем глава СБУ обещает новые модернизации. Так что можем уверенно ждать новые достижения "морских малышей", – резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, что оснащенные системами "Град" морские дроны СБУ уже активно "минусируют" оккупантов. Дроны совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

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