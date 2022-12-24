Эксперт о наступлении оккупантов из Беларуси: "Технически, на бумаге – уже сегодня-завтра"

По оценке историка, российско-белорусская группировка войск – это просто толпа мобилизованных, которые не готовы выполнять боевые задания.

Технически у оккупантов в Беларуси есть люди и все составляющие, чтобы перейти в наступление на Украину, однако нет главного – слаженности и тщательно составленного плана.

Такое мнение высказал военный историк Роман Пономаренко в эфире "Радио НВ".

"Если брать техническую сторону дела, то они уже даже сегодня-завтра могут начать это наступление. У них условно есть военная группировка. Разные цифры называют: то 70 тысяч сосредоточили, то ли под 100 тысяч. У них есть военная техника, запасы боеприпасов там. Технически, на бумаге, у них уже сейчас есть люди и все составляющие для того, чтобы перейти в это наступление", – рассказал историк.

Однако у совместной группировки войск России и Беларуси есть проблемы, не позволяющие врагу наступать с севера.

"Нет главного – нет слаженности. И нет тщательно спланированного плана. И – возможности того, что когда они перейдут в наступление, все будет происходить по их плану", – заметил Пономаренко.

Он также обратил внимание на то, что еще со времен СССР в российской армии все привязано к приказам, то есть войска не имеют инициативы. Военный историк оценивает, что этот факт не позволит захватчикам выполнить планы российских властей.

Пономаренко считает, что группировка войск в Беларуси – это просто толпа мобилизованных, которые не готовы выполнять боевые задания.

"На бумаге у них все готово, но готово ли это все реально? Готовы ли все планы? Есть ли достаточная мотивация? Есть ли военная подготовка? Есть ли слаживание подразделений? Если вы гоните толпу мобилизованных 50 тысяч человек, то это будет просто толпа. Это не будут воинские части, готовые выполнять боевые задания", – рассказал историк.

Угроза наступления из Беларуси

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия только создает видимость подготовки наступления из Беларуси. На самом деле, маневры военной техники на границе призваны сбить ВСУ с толку и заставить командование отвести часть украинских сил от южного и восточного направлений.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович информацию о якобы наступлении из Беларуси назвал вбросом и тактикой психологического террора. Он пояснил, что белорусская группировка не готова, поэтому это просто психологическое давление, которое враг попытается обьединить с воздушными ударами.

В то же время известно, что в Беларусь прибыли наемники из ЧВК "Лига" (входит в "Вагнер"), чтобы подготовить провокации на границе. Речь идет об обстреле территории Беларуси с последующим обвинением в адрес украинских военных.

У Буданова рассказали, нападет ли Беларусь на Украину

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