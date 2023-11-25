Эксперт о новых подробностях спецоперации СБУ: взрывы Крымского моста дали пощечину Путину

Оккупанты сейчас не могут перевозить боеприпасы ни грузовиками, ни железной дорогой.

Подрывы Службой безопасности Украины Крымского моста значительно усложнили всю логистику врага, россияне все еще вынуждены перевозить боеприпасы и технику паромами.

Об этом пишет политолог, депутат 8-го созыва Александр Черненко, анализируя документальный фильм "1+1 Украина" о спецоперациях СБУ на Крымском мосту.

Черненко акцентирует, что боеприпасы сейчас невозможно перевозить ни грузовиками, ни железной дорогой.

“Подрывы моста стали пощечинами путина. Которые к тому же сломали всю логистику врага. И эта история не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Мост как военный логистический объект фактически уничтожен Службой”, — подчеркивает экснардеп.

"Главный акцент ленты – на атаке морскими дронами Sea baby, которая состоялась в июле 2023 года. "Морской Малыш" — это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. Есть много успешных примеров ее применения, в частности, против кораблей Черноморского флота РФ", — считает эксперт.

Политолог отмечает, что Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на море и фактически вынуждена была отвести значительную часть кораблей Черноморского флота из оккупированной части Украины.

"Это один из результатов тех преобразований, которые провел Малыш, возглавив СБУ: уникальный пример, когда украинское оружие, разработанное и изготовленное в Украине, изменили ситуацию на боли боя", — резюмирует Черненко.

Напомним, что Украина создала поразивший Крымский мост морской дрон Sea Baby.

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