Эксперт о новых ударах дронов СБУ: Дают уроки географии – долетают в любые точки РФ

По словам эксперта, новые удары по РФ дронов СБУ оказывают положительное для Украины влияние на ход войны.

Дроны СБУ постоянно расширяют географию ударов по военным объектам на территории России. Для Украины эти удары оказывают положительное влияние на ход войны.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт прокомментировал свежие удары дронов СБУ по химкомбинату в Тульской области.

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"Удары дронов СБУ оказывают положительное для наших войск влияние на ход войны. Именно благодаря им сократился разрыв между количеством боеприпасов у нас и у россиян. Подчиненные Малюка комплексно бьют в самые болезненные точки россиян – склады оружия, НПЗ, заводы "оборонки". Уничтожается ресурс для ведения войны. Причем уничтожается на вражеской территории. Порох, который, в частности, производят на химкомбинате на Тульщине, один из ключевых продуктов при изготовлении боеприпасов", – подчеркнул политолог.

Также, по мнению эксперта, удары дронов СБУ имеют и значительный психологический эффект.

"Враг постоянно должен быть в напряжении. Не знать куда прилетит. Именно поэтому география наших ударов чрезвычайно широка. От Сибири до Кавказа, от Петербурга до Тульской области. Задача российских властей, на фоне больших потерь на фронте, максимально успокоить своих граждан. Реальные взрывы это успокоение нивелируют. Хотя все прилеты дронов местные власти отрицают. Такая же история в Тульской области – на химкомбинат мол упали обломки. Однако видео с места событий показывают, что "обломки" горят уже вторые сутки", – считает Загородний.

"География России" — предмет лишь в том случае полезный, когда изучается по местам прилетов дронов Службы. И, похоже, мы будем и дальше узнавать все новые названия локаций", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химкомбинат в Тульской области. Он входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, прах и материалы для российского ВПК. По комбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован.

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