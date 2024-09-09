Эксперт о новых ударах по составам россиян: "Бомбить Воронеж" – больше не мем, а часть программы СБУ по демилитаризации РФ

Эксперт о подрывах складов возле Воронежа: для СБУ нет "красных линий" на территории России.

Для СБУ нет "красных линий" при ударах по территории РФ, поэтому она переносит войну в Россию.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя последние подрывы складов боеприпасов под Воронежом.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ наносит не единичные удары, а совершает массовые атаки, которые снизят возможности россиян на фронте.

"Речь идет о продолжении многоступенчатой операции по системному уничтожению складов оружия на территории врага. Очевидно, что военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну, являются законными целями для Украины", — отмечает экс-нардеп.

"Для подчиненных Малюка нет "красных линий" на территории РФ. Все, что работает на войну с Украиной, должно быть уничтожено. Пока западные партнеры думают давать разрешение на удары своим оружием вглубь России, Служба уже совершает такие удары собственными дронами. "Бомбить "Воронеж" – это больше не мем, а часть программы СБУ по демилитаризации РФ", – акцентирует политолог.

Черненко отмечает чрезвычайную точность дронов СБУ.

"Местные власти традиционно заявили, что сбили все беспилотники, а падение вызвано обломками сбитых дронов. В момент, когда я пишу этот блог, склад продолжает гореть и взрываться вторые сутки. Как видим, "обломки" от СБУ наиболее точны в мире. А местные жители, которых срочно отселяют подальше от гигантского пожара на складе, мне кажется, могут начать сомневаться, что "СВО идет по плану", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Служба Безопасности подорвала большой склад боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области. Склад активно использовали для перебрасывания снарядов и техники в Украину.

ТСН.ua из собственных источников стало известно, что после удара беспилотников СБУ на атакованном объекте зафиксированы четыре очага пожара и непрерывная детонация боеприпасов.

Дроны СБУ "демилитаризовали" большой склад боеприпасов в России

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