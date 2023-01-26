Эксперт – о передаче Украине западных танков: "Путин получил четкий сигнал"

Немецкие танки могут повлиять на ситуацию в войне России против Украины.

Передача Украине танков западного образца является сигналом Путину, что Запад намерен и дальше поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

"Путин получил понятный и четкий сигнал. Запад, несмотря на промедление и внутренние неуверенности, настроен решительно поддерживать Украину. Поставка западных танков, являющихся новым видом вооружения, свидетельствует о весомой поддержке. И что поставки будут только расти", — пояснил эксперт.

Игорь Левченко добавил, что танков Leopard достаточно в Европе, и они могут повлиять на ситуацию на фронте.

"Передача танков от США может быть элементом политического давления на ту же Германию. Потому что немцы заявляли, что они хотят, чтобы и американцы поставили Украине современную бронетехнику. Но немецкие танки технологически более пригодны по сравнению с американскими. Leopard достаточно много в Европе, чтобы передать нам определенное то количество машин, которые могут повлиять на ситуацию", – объяснил эксперт.

Напомним, накануне Германия разрешила реэкспорт своих танков Украине и заявила, что передаст свою бронетехнику. Также президент США Джо Байден сообщил, что Украина получит 31 танк Abrams.

Получит Украину танки Challenger и от Великобритании.

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