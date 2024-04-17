Эксперт о последних операциях СБУ: теперь у РФ есть меньше возможностей контролировать воздушное пространство вдоль границы

В частности, пораженный на Брянщине комплекс "Небо-У" поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье.

После последних успешных спецопераций СБУ, в том числе уничтожения российской РЛС "Небо-У", у врага меньше возможностей контролировать воздушное пространство вдоль границы.

Об этом заявил политолог и бывший народный депутат Александр Черненко.

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Экс-нардеп отмечает, что СБУ поразили российскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия в Брянской области, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины.

"Именно пораженный комплекс "Небо-У" помогал россиянам обнаруживать украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье. Кроме того, у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет украинским запускать беспилотники и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке", – считает эксперт.

Политолог отмечает, что одна из задач подчиненных главы СБУ Малюка на фронте – именно уничтожение дорогостоящей российской техники.

"По открытым источникам, такой техники подразделения СБУ уничтожили уже на сумму более 2 млрд долларов. Одна из цифр – с начала великой войны подразделения Службы уничтожили 871 вражеский танк", – говорит Черненко.

По его данным, только за последние недели спецназовцы ЦСО "А" СБУ поразили на фронте целую партию российских зенитно-ракетных комплексов:

2 ЗРК "БУК" разных модификаций,

1 РЛС "БУК" и 1 станцию обнаружения целей,

4 зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2",

3 Тунгуски",

4 ЗРК "Стрела-10",

1 ЗРК "ОСА".

Он подчеркнул, что стоимость дронов, которыми Украина уничтожила РЛС, в десятки раз меньше стоимости самой станции.

"Как и в битве за Черное Море, СБУ относительно недорогими средствами наносит врагу потери на сотни миллионов долларов. Но самое главное, что уничтожение одного такого комплекса – это не только нанесение материальных потерь врагу, но и сотни спасенных жизней украинских военных и гражданских", – резюмирует эксперт.

Напомним, вчера стало известно, что СБУ поразила в Брянской области РФ радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов. По РЛС прилетели семь дронов-камикадзе самолетного типа.

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