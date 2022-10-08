Эксперт о продолжительности войны: "Дагестан – это точка, с которой начнется развал России"

Эксперт рассказал, от чего зависит продолжительность войны России против Украины.

Военный эксперт Михаил Притула считает, что выход Дагестана из состава России станет точкой ее развала.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", пишет УНИАН.

Так, по его словам, из-за проблем экономического, политического и санкционного характера многие субъекты РФ решат отделиться от нее.

"Продолжительность этих процессов будет влиять на войну в Украине. Россия уже далеко не высокотехнологичная страна. Эта страна постепенно деградирует и становится мировым изгоем, но она опасна", — отметил он.

По мнению эксперта, выход Вооруженных сил Украины на государственные границы ускорит военно-политическое поражение режима президента РФ Владимира Путина, но не закончит войну.

"Длительность войны зависит от нескольких факторов. Первый из этих факторов – это продолжительность жизни Путина, ему уже 70 лет. Второй фактор – это то, что Россия не может обеспечить свой народ, свои малые народы. Достаточно скоро эти народы начнут восставать. Руководство РФ намеренно замазывает их кровью, чтобы вызвать ненависть", — резюмировал Притула.

Жители республики Дагестан стали самыми активными участниками сопротивления. Люди массово выходят на акции протеста, перекрывают федеральные трассы, отбивают мужчин в полиции. Среди протестующих немало женщин.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины активно освобождают оккупированные российскими захватчиками территории Украины. Сейчас активное контрнаступление наблюдается на юге Украины.

Так, по словам Алексея Арестовича, ВСУ уже приблизились к Херсону на расстояние 30 километров.

В России также растет критика минобороны после постоянных неудач в поле боя. По данным британской разведки, после постоянных неудач оккупантов на поле боя в Украине в течение последних двух недель все больше известных в России людей начинают критиковать руководство российского минобороны.

Западные политики надеются на победу Украины до конца года.

По мнению военного эксперта Кузана, ВСУ не разрешают закрепиться российским оккупационным войскам и заставляют опрокидывать силы, поэтому оборона россиян не выдерживает и разваливается.

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