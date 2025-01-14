Эксперт о рекордной "ночи бавовны" в России: СБУ уничтожает два фронта россиян

Рекордное количество ударов дронов СБУ по российским объектам свидетельствует о том, что Служба вышла на новый уровень спецопераций. СБУ бьет сразу по двум фронтам россиян – реальному и экономическому.

Об этом пишет политолог Александр Черненко.

Эксперт отмечает, что СБУ демонстрирует важнейшее качество в этой войне – системность.

"К одиночным еженедельным поражениям мы привыкли. И они уже доставляли россиянам значительные трудности. Однако подчиненные Малюка выходят на еще более высокий уровень. Только за одну ночь с 13 на 14 января был поражен ряд объектов по всей России — от НПЗ до складов боеприпасов. Еще год назад каждое из таких поражений стало бы "событием недели" для всех Сил обороны. Сейчас же это "прилеты" всего за одну ночь", – акцентирует экс-нардеп.

По мнению политолога, наиболее важен удар по составам в Энгельсе.

"Даже российские военные эксперты признают, что после ударов дронов СБУ по складам с боеприпасами, их поставка на линию фронта уменьшилась. Совсем другой паритет сторон в боеприпасах по сравнению с тем, что был год или, тем более, два назад. А удары по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ – бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в прифронтовых городах", – пишет Черненко.

"Не менее болезненны для РФ и удары по объектам нефтегазовой сферы. Служба наращивает темпы в уничтожении этой инфраструктуры врага. СБУ ввела против России свои "дроновые санкции". И сейчас уже точно можно констатировать, что они влияют на экономику врага сильнее санкций" Запада. И это все деньги, которые не пошли на войну против Украины", – резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, что СБУ и Силы обороны устроили россиянам горячую ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома Энгельс.

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