Эксперт о ситуации на фронте и деоккупации Херсонщины: "Русские войска будут разбиты"

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что украинские войска после освобождения временно оккупированной Херсонщины зафиксируют линию фронта и смогут уделить внимание другим направлениям, в частности, сосредоточатся на деоккупации Крыма.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Украинская армия продолжает активные наступательные действия. Причем здесь нужно разделять подготовительные операции, формирующие противника, поле боя, условия для проведения решительной операции и собственно решительные операции. И мы можем видеть только, когда проводятся решительные операции, когда проводится стремительное освобождение населенных пунктов Статистика, которая показывает, как интенсивно сейчас украинские войска уничтожают места расположения личного состава и на правом, и на левом берегу Днепра, склады с боеприпасами, переправы, мосты, означает, что украинская армия ведет сейчас подготовительную операцию. подтвердится. Сегодня называли уже населенные пункты, которые вроде бы увольняются. Я не буду их называть. Пожелаем удачи нашим воинам", – сказал эксперт.

Самусь заявил, что для российских оккупационных войск в этом направлении ситуация безысходна.

"На этом направлении ситуация для российских войск безысходна. Они сжигают в этой топке на правом берегу Днепра боеспособные части, а на других участках пытаются доставить туда "мобиков", которые вообще не могут воевать. Логику российских генералов понять очень тяжело, она у них своя какая-то, номенклатурная, я не знаю, как это назвать. Во всяком случае, это очень трудно объяснить с военной точки зрения», – говорит он.

По словам эксперта, он может объяснить отказ России отступить в этом направлении только личным политическим решением кремлевского диктатора не позволить Украине вернуть Херсон.

"Пожалуй, есть личное политическое решение Путиным не отдавать Херсон, и поэтому они бросают туда самые боеготовые подразделения на этот плацдарм, у которого ни с тактической, ни с оперативной перспективы нет ни будущего. Рано или поздно эти войска будут разбиты, уничтожены, взяты в плен или Они убегут на индивидуальных плавсредствах — это лучшая перспектива Если посмотреть на карту, то в принципе — это изолированный театр военных действий. Он изолирован в любом случае. по Днепру и сможем тогда уделить внимание другим направлениям, на юго-востоке или востоке, на Мелитопольском или Мариупольском направлении, есть подготовка к деоккупации Крыма. Вычистка правого берега Днепра позволит сосредоточиться на более конкретных подходах к Крыму", — подчеркнул Самусь.

Он добавил, что с тактической точки зрения оккупантам стоило бы отступить.

"Сейчас России было бы более правильно освободить этот правый берег, убежать оттуда, сохранив свои силы и затем пытаться создать какую-то оборону по другим направлениям, не допуская украинские войска в Крым. Они же тратят эти силы на правом берегу Днепра. С точки зрения ни тактики, ни оперативного искусства это вообще не имеет смысла, потому что они не пойдут сейчас на Кривой Рог, Николаев или Одессу. Они заводили туда войска именно для наступательных действий, а не для того, чтобы там их сжигать", — подытожил эксперт.

Угроза вторжения из Беларуси, мобики на фронте и подсчет российских ракет - Михаил Самусь

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Генштаб ВСУ сообщил об увольнении по меньшей мере 5 населенных пунктов в Херсонской области: в Новоалександровской, Великоалександровской и Борозенской общинах.

В то же время российские военные жалуются из-за "слишком мощного" сопротивления ВСУ и местных в Херсонской области. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров украинской разведкой.

Оккупанты бегут из Херсона, оставляя там целые арсеналы оружия. Так, в освобожденных населенных пунктах обнаружены вражеские боеприпасы к РСЗО.

Как сообщили в ОК "Юг", на пока оккупированных юго-восточных территориях российские войска похищают технику, деньги и даже людей.