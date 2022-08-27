Эксперт о войне в Украине: "Россияне истощены и почти закончили наступательные операции"

Британский эксперт, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филипс О'Браян поделился своими выводами и прогнозами о войне в Украине с Financial Times.

По его мнению, линия фронта – не главное, за чем нужно следить, ведь современная война ею не ограничивается. И даже статистика поставок оружия с Запада для Украины – только один из важных факторов. Другой, едва ли не самый важный фактор – то, что десятки тысяч украинских военных сейчас проходят обучение в Британии, Польше, Германии.

"Для наступления нужен умелый, мотивированный и полный сил персонал ― Украина, отказываясь от крупных операций, дает время на подготовку этого персонала. Скоро он прибудет на фронт, а пока точные удары дальнобойных артиллерийских систем ослабляют то, с чем украинские солдаты столкнутся при наступлении", — считает эксперт.

"Это уже не те времена, когда стоит ожидать монументальных танковых баталий. Тот же танк стал очень уязвимым против современного оружия. Наступление на Херсон действительно уже давно началось, но теперь оно выглядит как максимальное истощение российской армии перед непосредственно боями. Пока же даже классические наступательные операции украинцев имеют в основном цель снизить боевой дух россиян", — добавил он.

По мнению ОʼБраяна, о проблемах россиян с этим духом свидетельствует то, как вяло в России происходит мобилизация. И этих солдат россияне тренируют гораздо хуже, чем украинцы своих.

"Вы можете представить наступление россиян следующим летом ― такое же массовое и кровавое, как операции этих летних месяцев? Возможно, россиянам удастся воевать осенью и зимой, однако они уже почти закончили наступательные операции ― а не наступающий солдат превращается в мишень", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин надеется, что дорогостоящая электроэнергия и нехватка ресурсов этой зимой заставят ЕС надавить на Украину, чтобы заключить перемирие с РФ на выгодных для Кремля условиях.

В частности, эту стратегию Reuters подтвердили два анонимных источника из Кремля, которые также говорят, что России будет сложно продолжать войну после зимы. Один из источников также считает, что приемлемые условия для Кремля ― отдать России весь Донбасс и обеспечить "военный нейтралитет" Киева.

А бывший глава британской армии Ричард Даннат заявил, что все планы Путина по захвату Украины провалились.

"Думаю, что ход военных действий приобрел совсем другое направление. Пожалуй, это самый плохой из возможных сценариев, его кошмарный сценарий", — отметил Даннет.

Оккупанты, отпустите из плена "азовцев"! / мариуполь, Азовсталь, Азов, Оленевка, Луцк – ТСН

Читайте также: