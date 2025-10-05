Эксперт объяснил, без чего Россия не сможет продолжать войну

Российский танкер / © скриншот с видео

Если бы деятельность российского танкерного флота удавалось сократить по меньшей мере в два-три раза, то о какой-либо дальнейшей агрессии РФ против Украины можно было бы уже не говорить.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.

«Главный фактор в экономике РФ — деятельность российского танкерного флота, как источника дохода Кремля. Любое ограничение этого флота — в нашу пользу», — подчеркнул Бабин.

Он пояснил, что в моделях, где флот прекращает работу или уменьшается в два-три раза, вопрос дальнейшей эскалации теряет смысл, потому что именно от этих доходов зависят основные расходы российского бюджета.

По словам эксперта, у России пока нет логистических возможностей поставлять нефть в больших объемах на другие рынки иначе как танкерным флотом.

«Ограниченно можно заблокировать из-за определенных мер только тихоокеанскую торговлю России с Китаем, но это очень логистически узкая штука, и это уже наша задача — уменьшить ее и сделать болезненной», — отметил Бабин.

Он добавил, что партнеры Украины могут повлиять и на торговлю через Балтийское, Черное и Арктическое направления: обычными экономическими мерами эти потоки можно сократить в разы, без введения военного права.

«Это приведет в течение года-двух к коллапсу российской экономики», — резюмировал Борис Бабин.

Ранее сообщалось, что Франция расследует дело по нефтяному танкеру «теневого флота» РФ, из которого могли запускать дроны в сторону Дании.

Мы ранее информировали, что в Средиземном море взорвался танкер, связанный с теневым флотом России.